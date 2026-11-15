باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تقویت اقتصاد و افزایش تاب آوری در برابر فشار‌های خارجی، نیازمند بهره گیری از همه ظرفیت‌ها و ابزار‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی است. در این میان، توسعه زیرساخت‌های مالی، ایجاد سازوکار‌های نوین تأمین مالی و افزایش هماهنگی میان نهاد‌های اقتصادی می‌تواند نقش مؤثری در پایداری فعالیت‌های تولیدی و بهبود شرایط اقتصادی داشته باشد.

در همین راستا مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تقویت هم زمان توان دفاعی، دیپلماسی و اقتصاد کشور اظهار کرد: همان طور که در عرصه دفاعی باید از همه ابزار‌ها و امکانات موجود استفاده کرد و آمادگی کامل داشت، در حوزه دیپلماسی نیز لازم است با اتکا به قدرت بازدارندگی کشور، مواضع سیاسی با صراحت و قاطعیت دنبال شود.

وی افزود: در حوزه اقتصاد نیز باید از تمام فرایند‌ها و ابزار‌های ممکن برای تقویت بنیه اقتصادی کشور استفاده کنیم تا تاب آوری اقتصادی به بالاترین سطح ممکن برسد برگزاری نمایشگاه صنعت مالی با توجه به ابزار‌های نوینی که می‌تواند در اختیار اقتصاد قرار دهد، در مسیر تقویت بنیه اقتصادی، رونق فعالیت‌ها و افزایش تاب آوری کشور اهمیت دارد.

طغیانی با تأکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم خاطرنشان کرد: تقویت اقتصاد و ارتقای سطح معیشت باید در اولویت برنامه ریزی‌های کشور قرار گیرد و تحقق این هدف به انسجام و هماهنگی میان مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نیاز دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به متنوع بودن ساختار اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور صرفاً متکی به نفت نیست و طی سال‌های گذشته نیز بر ضرورت فاصله گرفتن از وابستگی صرف به درآمد‌های نفتی تأکید شده است. امروز سازوکار‌های جدیدی تعریف شده‌اند که می‌توانند به تقویت پایگاه‌های اقتصادی، توسعه منابع درآمدی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.

وی با بیان اینکه فشار‌های اقتصادی همچنان وجود دارد، افزود: با این حال، این فشار‌ها متناسب با حجم تهدید‌ها و تحریم‌هایی که علیه کشور اعمال شده، نبوده است.

به گفته طغیانی، آگاهی مردم و باور آنها به مقاومت و دفاع از کشور، در افزایش آستانه تاب آوری جامعه نقش دارد.

طغیانی در ادامه با اشاره به نقش رسانه‌ها در انعکاس توانمندی‌های کشور تصریح کرد: رسانه‌ها می‌توانند در به نمایش گذاشتن اقتدار و ظرفیت نهاد‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی در کنار مردم نقش مهمی ایفا کنند.

وی برگزاری نمایشگاه صنعت مالی در شرایط کنونی را اقدامی معنادار دانست و گفت: این رویداد می‌تواند این پیام را به مخاطبان داخلی و خارجی منتقل کند که اقتصاد ایران همچنان فعال و پویاست و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ادامه دارد؛ برگزاری نمایشگاه‌هایی مانند افکس(صنعت مالی) می‌تواند پیام مهمی درباره پایداری اقتصاد ایران مخابره کند و زمینه را برای تقویت بیشتر اقتدار اقتصادی کشور در کنار سایر عرصه‌ها فراهم آورد.