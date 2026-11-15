باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک مقام وزارت امور خارجه پاکستان به خبرگزاری آناتولی گفت نشست دو روزه وزیران سازمان همکاری اقتصادی (اکو) روز یکشنبه در پایتخت این کشور، اسلام‌آباد، با برگزاری نشست مقدماتی مقام‌های ارشد کشور‌های عضو آغاز شد.

وزیران امور خارجه و رؤسای هیئت‌های نمایندگی ۱۰ کشور عضو، به همراه نمایندگان دبیرخانه سازمان همکاری اقتصادی و نهاد‌های وابسته به آن، در سی‌امین نشست شورای وزیران این سازمان شرکت دارند. ریاست این نشست را اسحاق دار، دیپلمات ارشد پاکستان، برعهده دارد.

نشست اصلی روز دوشنبه برگزار خواهد شد.

پاکستان به‌عنوان رئیس دوره‌ای سازمان همکاری اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷، تلاش خواهد کرد اهداف این سازمان را با محوریت شعار «احیای منطقه‌گرایی برای برخورداری از سازمان همکاری اقتصادی تاب‌آور» پیش ببرد.

بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، ریاست این کشور بر سازمان بر تقویت ارتباطات منطقه‌ای، تعمیق یکپارچگی اقتصادی، توسعه مشارکت‌های منطقه‌ای و پیشبرد تلاش‌های مشترک برای دستیابی به رفاه بیشتر، توسعه پایدار و ایجاد منطقه‌ای یکپارچه‌تر و تاب‌آورتر متمرکز خواهد بود.

در این بیانیه آمده است که این دوره همچنین فرصتی برای احیای نقش سازمان همکاری اقتصادی به‌عنوان بستری مؤثر برای همکاری‌های منطقه‌ای، گفت‌و‌گو و تعاملات اقتصادی فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه پاکستان در پایان تأکید کرد: «این تلاش‌ها به آزادسازی ظرفیت‌های قابل توجه اقتصادی منطقه کمک خواهد کرد و زمینه را برای تبدیل دستاورد‌های همکاری‌های منطقه‌ای به بهبود ملموس در زندگی مردم کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی فراهم می‌سازد.»

سازمان همکاری اقتصادی در سال ۱۹۸۵ با مشارکت ترکیه، ایران و پاکستان تأسیس شد و در سال ۱۹۹۲ با عضویت افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان گسترش یافت.

مجموع تولید ناخالص داخلی اسمی ۱۰ کشور عضو این سازمان حدود سه تریلیون دلار برآورد می‌شود.

موسی کولاکلیکایا، معاون وزیر امور خارجه ترکیه، ریاست هیئت نمایندگی این کشور را در نشست اسلام‌آباد برعهده دارد. همچنین تحسین ارتوغرولو، وزیر امور خارجه جمهوری ترک قبرس شمالی، روز شنبه برای شرکت در این نشست وارد اسلام‌آباد شد.

منبع: آناتولی