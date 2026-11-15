رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل از شناسایی برخی نواقص در روند مدیریت پسماند‌های پزشکی و وضعیت سامانه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بیمارستانی در جریان بازدید میدانی از مراکز درمانی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - مسلم بربریان رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای عفونی و بیمارستانی و ارزیابی عملکرد سامانه‌های دفع فاضلاب در مراکز درمانی شهرستان انجام شد.

او افزود: در جریان این بازدید، نواقصی از جمله پراکندگی زباله‌های عفونی در محل نگهداری پسماندها و انتقال نیافتن پسماندهای بی‌خطرسازی‌شده برای دفن بهداشتی مشاهده شد که در همین راستا، ضرورت رعایت ضوابط قانون مدیریت پسماند به مدیران مربوطه اعلام و تذکرات لازم برای رفع نواقص در اسرع وقت ارائه شد.

بربریان ادامه داد: با توجه به اهمیت مدیریت اصولی فاضلاب بیمارستانی، وضعیت شبکه جمع‌آوری فاضلاب بیمارستان شهدای سلامت و عملکرد پکیج تصفیه فاضلاب مستقر در این مرکز نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان هفتکل، مهم‌ترین مشکل شناسایی‌شده در بخش فاضلاب بیمارستانی را فرسودگی شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب عنوان کرد و بر ضرورت نوسازی و بهسازی زیرساخت‌های این بخش تأکید کرد.

این مقام مسئول یادآور شد: نظارت‌های میدانی و بررسی‌های کارشناسی، در کنار نمونه‌برداری و بررسی نتایج خوداظهاری فصلی پساب بیمارستانی، نقش مؤثری در بهبود عملکرد سیستم‌های تصفیه، پیشگیری از انتشار آلاینده‌ها و حفاظت از محیط زیست دارد.

برچسب ها: محیط زیست خوزستان ، زباله های بیمارستان ، پسماند عفونی
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