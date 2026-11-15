باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم، در گفتگو با خبرنگار ما درباره آخرین وضعیت طرح بهسازی سرای تاریخی ملاحسین قم با اشاره به اهمیت حفاظت از هویت تاریخی شهر گفت: حفاظت از هویت تاریخی قم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند میراث فرهنگی برای توسعه گردشگری، نیازمند همکاری مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی است.

وی در ادامه با اشاره به همکاری با شهرداری قم تصریح کرد: در همین راستا، مجموعه‌ای از موضوعات و اقدامات مشترک با شهرداری قم بررسی و درباره نحوه پیگیری آنها توافق شد تا زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه‌های مشترک فراهم شود.

احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: همکاری میان میراث فرهنگی و شهرداری، نقش مهمی در حفظ بافت تاریخی، توسعه زیرساخت‌های گردشگری و معرفی جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی قم به گردشگران داخلی و خارجی ایفا می‌کند و این همکاری‌ها ادامه خواهد یافت.

تعیین تکلیف سرای تاریخی ملاحسین قم / رفع تصرفات در دستور کار

بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قم، در ادامه سخنان خود با تأکید بر اهمیت ساماندهی بنا‌ها و مجموعه‌های تاریخی هسته مرکزی قم اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین محور‌های این حوزه، تعیین تکلیف سرای تاریخی ملاحسین است.

وی در ادامه با تشریح روند اجرایی این موضوع تصریح کرد: مقرر شد پس از ارائه گزارش کارشناسی املاک از سوی شهرداری، سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر با هماهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی و دادستانی، اقدامات قانونی لازم را برای رفع تصرفات این مجموعه پیگیری کند.

احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: ساماندهی بنا‌های تاریخی هسته مرکزی قم، نقشی مهم در حفظ هویت تاریخی شهر و توسعه گردشگری ایفا می‌کند و با همکاری دستگاه‌های مختلف، این مهم محقق خواهد شد.

آینده سرای ملاحسین در گرو تعیین تکلیف حقوقی

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، در ادامه سخنان خود با اشاره به جایگاه تاریخی سرای ملاحسین تصریح کرد: این سرای تاریخی از ظرفیت‌های ارزشمند بافت تاریخی قم است و نقشی مهم در هویت بخشی به هسته مرکزی شهر ایفا می‌کند.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مسائل حقوقی و ملکی این مجموعه تصریح کرد: تعیین تکلیف این مسائل می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی برای حفاظت، مرمت و احیای کاربری‌های متناسب با هویت تاریخی مجموعه را فراهم کند و از تخریب یا تغییر کاربری نامناسب آن جلوگیری نماید.

احمدی فارسانی خاطرنشان کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف و رفع موانع حقوقی، می‌توان سرای ملاحسین را به یکی از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی قم تبدیل کرد و زمینه توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه را فراهم ساخت.

عمر سرای ملاحسین به دوره قاجار می‌رسد و شامل سردر ورودی، دالان ورودی، حیاط، حجرات، ایوان و اصطبل است و در ۹ فروردین سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی با شماره ۲۷۸۰۲ در فهرست آثار ملی کشورمان به ثبت رسیده است و در محله پامنار، خیابان آیت‌الله طالقانی (آذر)، کوچه شماره ۷۳ قرار دارد.