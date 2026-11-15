باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - بهزاد پایمرد، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، با اشاره به ضرورت تحول در مدیریت شهر‌های بزرگ اظهار کرد: اداره شهر‌های امروز دیگر صرفاً به توسعه زیرساخت‌های عمرانی و اجرای طرح‌های پراکنده و جزیره‌ای محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد نظامی منسجم برای حکمرانی فناوری و نوآوری است.

وی افزود: در سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران به دنبال ایجاد نظامی هستیم که مسائل شهر را به‌درستی شناسایی کند، ظرفیت نخبگان و خبرگان را به کار گیرد، زمینه رشد کسب‌وکار‌های نوآور را فراهم کند و با توانمندسازی نیروی انسانی، فناوری را در خدمت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان قرار دهد.

پایمرد با بیان اینکه تحقق این تحول نیازمند همکاری تمامی بخش‌های مدیریت شهری و اکوسیستم فناوری کشور است، گفت: این سازمان خود را متولی ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان مجموعه‌های شهرداری، نهاد‌های علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان اقتصادی می‌داند و تلاش دارد با طراحی چارچوب‌های سیاستی و فراهم کردن بستر‌های نهادی و اجرایی، زمینه پاسخ‌گویی فناورانه به مسائل و چالش‌های شهر تهران را فراهم کند.

تهران نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با تأکید بر ضرورت طراحی آینده پایتخت از امروز تصریح کرد: پیام اصلی ما در رویداد ایران پیشرو این است که تهران نباید صرفاً مصرف‌کننده فناوری باشد، بلکه باید به بستری برای توسعه، آزمایش، تجاری‌سازی و رشد فناوری‌های نوین تبدیل شود.

وی ادامه داد: تحقق شعار «تهران پیشرو، ایران قوی» نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و به‌کارگیری تمامی زیرساخت‌ها و ابزار‌های حاکمیتی مدیریت شهری است تا بتوانیم به تهران هویتی فناور، نوآور و کارآفرین ببخشیم.

پایمرد با اشاره به اینکه توسعه فناوری صرفاً به معنای استفاده از ابزار‌های نوین برای حل مشکلات شهری نیست، بیان کرد: این جهت‌گیری باید به تغییر در شیوه حکمرانی، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شهری منجر شود. به همین دلیل تلاش داریم از الگو‌های سنتی و جزیره‌ای در مدیریت فناوری عبور کنیم و به سمت ایجاد نظامی منسجم و اکوسیستمی پایدار در حوزه نوآوری شهری حرکت کنیم.

وی افزود: در شهرداری تهران به دنبال عبور از نگاه صرفاً ابزاری به فناوری هستیم تا فناوری‌های نوین به‌عنوان یکی از پیشران‌های اصلی توسعه شهر مورد توجه قرار گیرند. این رویکرد باید از سطح شعار فراتر رود و در قالب بسته‌های سیاستی و برنامه‌های اجرایی مشخص دنبال شود.

آمادگی شهرداری برای همکاری با نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان

پایمرد با اشاره به اهداف برگزاری رویداد ایران پیشرو (سیتکس) گفت: این رویداد فرصتی است تا اعلام کنیم شهرداری تهران آمادگی دارد زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های خود را در اختیار نخبگان، فناوران، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های اقتصادی قرار دهد تا از توانمندی آنها برای تحول مدیریت شهری استفاده شود.

وی ادامه داد: هدف ما برقراری ارتباط مستقیم میان مسائل و نیاز‌های واقعی شهر با ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور است. تهران از ظرفیت قابل‌توجهی در حوزه دانشگاه‌ها، مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان برخوردار است و باید از این توان برای حل چالش‌های شهری بهره گرفت.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در تهران مستقر هستند، اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های اصلی سازمان، ایجاد هماهنگی میان بازیگران اکوسیستم فناوری است تا هم شرکت‌های دانش‌بنیان برای ارتباط با مجموعه‌های شهرداری با سردرگمی مواجه نشوند و هم سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری بتوانند راهکار‌های موردنیاز خود را در زیست‌بوم فناوری کشور شناسایی کنند.

وی تأکید کرد: رویداد سیتکس نقطه آغازی برای شکل‌گیری این ارتباط منسجم و پویا میان مدیریت شهری و مجموعه‌های فناور خواهد بود.

حمل‌ونقل هوشمند و مدیریت انرژی از محور‌های اصلی سیتکس

پایمرد درباره محور‌های این رویداد توضیح داد: حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت یکپارچه انرژی و رفع ناترازی انرژی، اقتصاد چرخشی و مدیریت پسماند، توسعه اقتصاد دیجیتال در مدیریت شهری و تأمین مالی پایدار از جمله موضوعاتی هستند که در این رویداد مورد توجه قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم مسائل اولویت‌دار شهر تهران را در این حوزه‌ها با شرکت‌های دانش‌بنیان و جامعه نخبگانی در میان بگذاریم تا زمینه ارائه راهکار‌های فناورانه و استفاده عملیاتی از آنها فراهم شود.

تدوین نقشه راه علم و فناوری شهر تهران

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌ریزی برای آینده پایتخت اظهار کرد: تحقق تهران فناور، نوآور و کارآفرین بدون برخورداری از نقشه راه منسجم امکان‌پذیر نیست.

وی گفت: از ابتدای فعالیت این سازمان در یک سال و نیم گذشته، تدوین نقشه راه علم و فناوری شهر تهران برای تمامی حوزه‌های مأموریتی شهرداری به‌عنوان یکی از اقدامات راهبردی در دستور کار قرار گرفته است.

پایمرد افزود: در رویداد ایران پیشرو تلاش داریم این نقشه راه را با جامعه نخبگانی و فناوران کشور به اشتراک بگذاریم و با استفاده از دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های آنان، زمینه تکمیل و اجرای آن را فراهم کنیم.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در این فرآیند گفت: از مردم تهران نیز دعوت کرده‌ایم در این رویداد حضور پیدا کنند تا ضمن آشنایی با چشم‌انداز آینده شهر، از رویکرد‌ها و برنامه‌های شهرداری برای حل مسائل شهری با استفاده از فناوری‌های نوین مطلع شوند.

پایمرد خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان بدون بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست و به همین دلیل اصلاح ساختار‌های نهادی و مدیریتی در شهرداری تهران با هدف تقویت نوآوری شهری دنبال شده است.

حضور بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران درباره شرکت‌کنندگان رویداد سیتکس اظهار کرد: در این رویداد میزبان بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه فناوری‌های شهری، مجموعه‌های توانمند دفاعی کشور، نهاد‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی خواهیم بود.

وی افزود: یکی از اهداف ما استفاده از ظرفیت فناوری‌های دوگانه و توانمندی‌های توسعه‌یافته در بخش دفاعی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

پایمرد با اشاره به حضور مجموعه‌های اقتصادی و بانک شهر در این رویداد گفت: تلاش داریم فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری شهری نیز معرفی شود و شرکت‌ها علاوه بر ارائه دستاورد‌های خود، زمینه همکاری اقتصادی و تجاری‌سازی محصولاتشان را فراهم کنند.

برگزاری رویداد «بذر طلایی» ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان

وی با اشاره به برنامه‌های جانبی سیتکس بیان کرد: در کنار این رویداد، برنامه «بذر طلایی» با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های نوآورانه دانش‌آموزان و دانشجویان طراحی شده است.

پایمرد افزود: در این برنامه تلاش کرده‌ایم علاوه بر شرکت‌های دانش‌بنیان دارای محصول، از ظرفیت ارزشمند نسل جوان و ایده‌پرداز کشور نیز استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مراحل مقدماتی این رویداد برگزار شده و مراحل نهایی ارزیابی، جمع‌بندی و انتخاب ایده‌ها و تیم‌های برتر در روز‌های برگزاری نمایشگاه انجام خواهد شد.

راه‌یابی ۲۲۰ شرکت به مرحله ارزیابی تخصصی سیتکس

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران درباره میزان مشارکت شرکت‌ها در این رویداد گفت: بیش از هزار شرکت و مجموعه فناور در فراخوان سیتکس مشارکت کردند و طرح‌ها و محصولات خود را به دبیرخانه رویداد ارسال کردند.

وی افزود: از میان این شرکت‌ها، حدود ۲۲۰ شرکت و محصول بر اساس چارچوب‌ها و الزامات تعیین‌شده تأیید شدند و به مرحله ارزیابی تخصصی و داوری راه یافتند.

پایمرد تصریح کرد: پس از انجام داوری‌ها، برگزیدگان حوزه‌های مختلف مشخص شده‌اند که در مراسم اختتامیه معرفی و جوایز آنها اهدا خواهد شد.

اعطای جوایز ۳ میلیارد تومانی و تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی به برگزیدگان

وی با تشریح جوایز رویداد سیتکس گفت: برای هر یک از سه محور اصلی شامل حمل‌ونقل، خدمات شهروندی و حوزه مالی و فین‌تک، جوایز نقدی و تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

پایمرد افزود: نفرات اول هر محور سه میلیارد تومان، نفرات دوم دو میلیارد تومان و نفرات سوم یک میلیارد تومان جایزه نقدی دریافت خواهند کرد.

وی ادامه داد: همچنین برای حمایت از تجاری‌سازی محصولات، به نفرات اول هر حوزه ۱۰ میلیارد تومان، نفرات دوم هفت میلیارد تومان و نفرات سوم پنج میلیارد تومان تسهیلات اختصاص خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران تأکید کرد: هدف از ارائه این حمایت‌ها صرفاً تقدیر از شرکت‌های برگزیده نیست، بلکه تلاش داریم محصولات فناورانه آنها وارد چرخه حل مسائل شهری شود و زمینه انعقاد قرارداد با مجموعه‌های شهرداری تهران برای شرکت‌های توانمند فراهم شود.

پایمرد در پایان خاطرنشان کرد: آینده تهران باید از امروز طراحی شود و تحقق شهری فناور، نوآور و کارآفرین نیازمند مشارکت تمامی اجزای اکوسیستم فناوری، از دانشگاه‌ها و مراکز علمی گرفته تا شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی است. امیدواریم رویداد ایران پیشرو آغازگر همکاری منسجم و پایداری باشد که نتیجه آن در بهبود خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نمایان شود.