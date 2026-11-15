معرفت، جوانمردی و اخلاق؛ سه ویژگی شاخص شهدای ورزشکار

باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی -حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، پیش از ظهر امروز در اجلاسیه شهدای ورزشکار استان با اشاره به ویژگی‌های خاص این شهدا اظهار کرد: شهدای ورزشکار علاوه بر افتخارآفرینی در میدان ورزش، در عرصه دیگری از تاریخ نیز قهرمانی کردند و با انتخاب آگاهانه مسیر ایثار و شهادت، جان خود را در راه خدا تقدیم کردند.

وی با اشاره به خاطرات خود از برخی شهدای ورزشکار افزود: شهیدان آذرپی از جمله شهدایی بودند که در عرصه ورزش نیز منشأ افتخار شدند و امروز بخش ژیمناستیک مجموعه ورزشی شیرودی تهران به نام این دو شهید مزین شده است.

جت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی با اشاره به تفاوت میان حوادث ناخواسته در میدان ورزش و انتخاب آگاهانه مسیر شهادت عنوان کرد: گاهی ورزشکاران در جریان مسابقات ورزشی بر اثر حوادث جان خود را از دست می‌دهند و جامعه ورزشی به احترام آنان واکنش نشان می‌دهد، اما شهدای ورزشکار ما داوطلبانه مسیر ایثار و فداکاری را انتخاب کردند؛ در حالی که می‌توانستند مسیر‌های دیگری را برای زندگی خود برگزینند.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، نخستین ویژگی شهدای ورزشکار را معرفت دانست و گفت: معرفت به دین، خداوند، اهل‌بیت (ع) و حرمت ورزش از خصوصیات برجسته این شهدا بود. آنان برای ورزش و امکاناتی که در این مسیر در اختیار داشتند، احترام ویژه‌ای قائل بودند.

وی جوانمردی را دومین ویژگی این شهدا برشمرد و افزود: ورزشکاران واقعی انسان‌هایی اهل ایثار و ازخودگذشتگی هستند و همین روحیه، جایگاه ارزشمندی در نگاه جامعه برای آنان ایجاد می‌کند.

جت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی اخلاق نیکو را سومین ویژگی شهدای ورزشکار عنوان کرد و ادامه داد: این شهدا در جامعه، خانواده و میان دوستان به خوش‌اخلاقی شناخته می‌شدند و رفتار و منش آنان مایه افتخار اطرافیانشان بود.

وی با تأکید بر اینکه معرفت، جوانمردی و اخلاق سه محور اصلی شخصیت شهدای ورزشکار است، خاطرنشان کرد: این ویژگی‌ها باید به‌عنوان الگوی رفتاری در میان نسل جوان و جامعه ورزش ترویج شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان در پایان با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری اجلاسیه شهدای ورزشکار، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و راه شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرد.

شهدای ورزشکار الگوی پیوند قهرمانی با ایمان و شهادت‌طلبی هستند

سردار جمشید رضایی،فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز درادامه این اجلاسیه ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)، اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدای ورزشکار در این ایام، تقارن ارزشمندی است که به برکت عنایت خداوند متعال رقم خورده است.

وی افزود: هر ساله همزمان با سالگرد شهادت و تشییع شهدای گمنام در سراسر کشور، عطر شهادت در جامعه پراکنده می‌شود و روحیه ایثار، مقاومت و شهادت‌طلبی در میان مردم جان تازه‌ای می‌گیرد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با بیان اینکه شهدا از تعلقات دنیوی عبور کردند و جان خود را در راه حفظ ارزش‌های الهی تقدیم کردند، ادامه داد: شهدا با ایثار و فداکاری خود از همه داشته‌های مادی و دنیوی گذشتند تا ملت ایران با عزت و سربلندی به مسیر خود ادامه دهد.

سردار رضایی خاطرنشان کرد: شهدای ورزشکار پس از قرار گرفتن در سکوی قهرمانی، در سکوی شهادت و فداکاری نیز قرار گرفتند و به ما نشان دادند که توان جسمی و قدرت بدنی زمانی به ارزش واقعی خود می‌رسد که با ایمان و آرمان‌های الهی همراه باشد.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان گفت: شهدای ورزشکار به ما آموختند که قهرمانی واقعی زمانی ارزشمند است که با ایمان، اخلاق، پهلوانی و روحیه شهادت‌طلبی همراه باشد.

وی تصریح کرد: ورزشکاران شهید، ورزش را صرفاً برای تفریح و سرگرمی انتخاب نکردند، بلکه ورزش را بستری برای پهلوانی، خدمت به دین و دفاع از ارزش‌های اسلامی قرار دادند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان خطاب به جوانان گفت: نسل جوان باید از اعتقادات، سبک زندگی و مسیر شهدای عزیز درس بگیرد؛ چرا که هرچه امروز داریم، به برکت خون شهدا و ایثارگری آنان است.

وی با تأکید بر نقش ماندگار شهدا در جامعه افزود: شهدا فقط متعلق به گذشته نیستند، بلکه مایه حیات دینی، عزت، افتخار و سربلندی جامعه اسلامی و کشور عزیزمان ایران هستند.

سردار رضایی در پایان از حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان، ورزشکاران، پیشکسوتان و مهمانان اجلاسیه شهدای ورزشکار کردستان قدردانی کرد.

کردستان نماد اتحاد، انسجام و همراهی با نظام اسلامی است

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان هم گفت: کردستان نماد اتحاد، انسجام، همدلی و همگامی با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

علی‌اکبر ورمقانی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر اظهار داشت: استان کردستان با تقدیم شهدای گران‌قدر، همواره مظهر همدلی، برداری و ایثار در کشور بوده و مردم این دیار به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند؛ چنان‌که در حوادث مختلف سال‌های گذشته و امسال و رویدادهای گوناگون، سنبل اتحاد و همراهی با نظام اسلامی بوده‌اند.

وی با تقدیر از تلاش‌های اداره کل ورزش و جوانان، هیئت‌های ورزشی و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد بزرگ افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از یک هزار رویداد ورزشی تحت عنوان بزرگداشت شهدای ورزشکار و در راستای کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان کردستان در شهرستان‌های مختلف برگزار شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان نام‌گذاری حدود ۲۰ مکان و فضای ورزشی به نام شهدای ورزشکار، رونمایی از دو عنوان کتاب شاخص در حوزه ورزش و پرده‌برداری از سردیس شهید والامقام «محمد حسن‌بیگی» را از جمله اقدامات ارزشمند فرهنگی در کنار فعالیت‌های ورزشی استان برشمرد.

ورمقانی با قدردانی از نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صداوسیما و اصحاب رسانه در پوشش رسانه‌ای مناسب رویدادهای فرهنگی و یادواره‌های شهدا تأکید کرد: خروجی اصلی این یادواره‌ها و اجلاسیه‌ها باید تقویت روحیه، نشاط و سرزندگی در میان ورزشکاران باشد تا بتوانند در میادین ملی، آسیایی و جهانی افتخارات بیشتری برای کشور و استان به ارمغان آورند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های آتی ورزش استان خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و حمایت اداره کل ورزش و جوانان و فدراسیون کشتی، استان کردستان میزبان مسابقات کشتی دوستانه کشور خواهد بود.

معاون استاندار کردستان با اشاره به نگاه بلند ورزش استان به رویدادهای بین‌المللی از جمله المپیک، از راه‌اندازی کارگروه جدید تحت عنوان «هر هفته، سه‌شنبه‌ها» به دستور استاندار خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف توسعه زیرساخت‌ها، حمایت همه‌جانبه از ورزش و جوانان و تقویت ظرفیت‌های رشته‌های مختلف ورزشی در استان تشکیل شده است تا بتوانیم شاهد موفقیت‌های روزافزون جوانان کردستانی در میادین مختلف باشیم.