مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: آموزش و پرورش مخالف تعطیلی مدارس به بهانه مدیریت ترافیک است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از تعطیلی‌های مکرر مدارس، آینده تحصیلی دانش‌آموزان و در نهایت کشور را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، گفت: رویکرد وزارت آموزش و پرورش بر تداوم آموزش حضوری استوار است و تعطیلی مدارس صرفاً باید زمانی صورت گیرد که سلامت جسمانی دانش‌آموزان با خطر جدی مواجه باشد.

وی با اشاره به هماهنگی با مدیریت شهری و استانداری تهران در این خصوص اظهار داشت: در کارگروه آلودگی هوا، اتفاق‌نظر بر این است که تعطیلی مدارس نباید ابزاری برای مدیریت بحران‌های شهری (مانند کاهش ترافیک) باشد؛ چرا که افت کیفیت آموزش، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را در آینده به همراه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران درباره تمهیدات در نظر گرفته شده برای روزهای آلوده اخیر، تصریح کرد: با توجه به وضعیت شاخص آلودگی و سلامت گروه‌های حساس، تصمیم بر این شد که فعالیت‌های دانش‌آموزان در فضاهای بازِ مدارس محدود شود.

پارسا در ادامه تأکید کرد: بر همین اساس، برگزاری هرگونه زنگ ورزش و حضور دانش‌آموزان در زنگ‌های تفریح در فضاهای باز ممنوع اعلام شده است تا ضمن مدیریت شرایط و پیشگیری از بروز خطرات احتمالی، روند آموزش حضوری نیز مختل نشود.

وی افزود: اولویت اصلی آموزش و پرورش، سلامت دانش‌آموزان در کنار حفظ پیوستگی فرآیند یادگیری است و تمامی تصمیمات با نگاهی جامع به هر دو مؤلفه اتخاذ می‌شود.

پارسا با اشاره به احتمال وزش باد و تغییر شرایط پایداری هوا، افزود: بر اساس گزارش‌های هواشناسی، با وقوع باد ممکن است شرایط پایدار جوی تغییر کند و میزان آلودگی کاهش یابد، اما آموزش و پرورش نمی‌تواند درباره پیش‌بینی‌های هواشناسی اظهارنظر قطعی کند.

وی ادامه داد: آموزش و پرورش اعلام کرده است که تنها زمانی مجاز به تعطیلی مدارس یا برگزاری آموزش غیرحضوری هستیم که واقعاً سلامت و جان دانش‌آموزان در معرض خطر باشد و شرایط برای آنان خطرآفرین تشخیص داده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تأکید کرد: تعطیلی مدارس نباید برای کنترل آلودگی هوا، کاهش ترافیک یا مدیریت جریان‌های شهری انجام شود؛ چرا که تصمیم‌گیری درباره این موضوع باید بر اساس ارزیابی تخصصی کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا و با مسئولیت استانداری صورت گیرد.

پارسا تصریح کرد: آموزش و پرورش در چارچوب تصمیمات این کارگروه عمل می‌کند و اولویت این مجموعه، حفظ سلامت دانش‌آموزان در کنار تداوم فرآیند آموزش است.