سالار آقاپور، ملی‌پوش فوتسال ایران و مرد سال فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۵، با اهدای کاپ ارزشمند خود به موزه آستان قدس رضوی، نشان و مدال افتخار «همه خادم‌الرضاییم» را دریافت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  در مراسمی صمیمی و با حضور جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی و فوتبال استان خراسان رضوی، کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.
سالار آقاپور این جایزه را روز ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴) در مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC Awards Riyadh ۲۰۲۵) که در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد، به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا دریافت کرده بود.
در این مراسم علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیرکل نذورات آستان قدس رضوی، رضا امین‌زاده، مدیرعامل تربیت بدنی آستان، ابوالفضل کریمیان، مدیر تیم ملی فوتسال ایران و سیدخلیل موسوی، رئیس هیئت فوتبال خراسان رضوی حضور داشتند.
در جریان این آیین، سالار آقاپور به پاس این اقدام و اهدای جایزه ارزشمند خود به آستان مقدس رضوی، نشان و مدال افتخار «همه خادم‌الرضاییم» را دریافت کرد. کاپ مرد سال فوتسال آسیا نیز با این اقدام به مجموعه افتخارات موزه آستان قدس رضوی افزوده شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ، فدراسیون فوتبال
خبرهای مرتبط
المپیک جوانان داکار ۲۰۲۶؛
دختران فوتسالیست ایرانی سوم شد
تیم ملی فوتسال بانوان ایران قهرمان تورنمنت چهارجانبه چین شد
شکست ملی پوشان فوتسال بانوان برابر چین
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
ملی‌پوشان ترامپولین ایران در یزد مهیای سفر به روسیه می‌شوند
آخرین اخبار
تاج: هدف فوتبال ساحلی ایران باید قهرمانی جهان باشد؛ برای کسب عنوان آسیا نباید جشن بگیریم+فیلم
آخوندی: هدف‌گذاری فوتبال ساحلی ایران، قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۹ است+فیلم
پرداخت مرحله سوم بورسیه‌های همبستگی المپیک به ۱۲ ورزشکار ایرانی
ساحلی‌بازان ایران یکشنبه شب راهی تایلند می‌شوند
درخواست بزرگ محمودی از پرسپولیس
ابوالقاسم پور : داور بازی را ادامه داد تا استقلال شکست نخورد
مدیرکل امور باشگاه‌های وزارت ورزش: دولت مسئول ساخت و نگهداری ورزشگاه برای باشگاه‌ها نیست
آغاز رقابت شطرنج‌بازان ایران در جام آزاد شانگهای؛ ملی‌پوشان در بخش رپید به میدان رفتند
کاپ مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد
پرسپولیس پرونده آسانی را به cas فرستاد
مهدیه نظری معاون ورزش زنانِ مدیرعامل استقلال شد
گروگان‌گیران فوتبال ایران چه کسانی هستند؟
ملی‌پوشان ترامپولین ایران در یزد مهیای سفر به روسیه می‌شوند
باشگاه پرسپولیس با آگهی فروش خواسته از محمودی زهرچشم بگیرد
جوانان در بازی با عراق محک بهتری می‌خورند/ قلعه نویی نمی‌تواند مسن‌ها را بیاورد
زمان برگزاری مجمع پرسپولیس مشخص شد
مظفری‌زاده دوباره مدیرعامل تراکتور شد
قلعه‌نویی: بازیکنان جوان باید مقابل تیم‌های بزرگ محک بخورند
حدادی: آگهی فروش محمودی دوشنبه منقضی می‌شود
محمودی: هیچ کس من را اغوا نکرده بود
ایران ۲ - ۰ فلسطین/ برد شاگردان قلعه‌نویی در نخستین دیدار
پدلیست‌های جوان ایرانی بر قله آسیا تکیه زدند