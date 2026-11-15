باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) مجلس، در نطق پیش از دستور خود گفت: این ایام مصادف بود با سالروز شهادت سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم و جمعی از نیروهای جان بر کف نیروی هوافضای سپاه، که به روز ملی هوافضا نامگذاری شده است. این روز را به همه‌ همرزمان خودم که روزی توفیق همسنگری با ایشان را داشتم، فرماندهان و خانواده‌های معزز شهدای این نیروی تاریخ‌ساز تبریک عرض می‌کنم.

رونمایی از شهر جدید موشکی فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است

وی ادامه داد: در همین ایام شاهد رونمایی از یک شهر جدید موشکی نیز بودیم. این دستاورد ارزشمند که در حین جنگ و زیر آتش دشمن ایجاد شده، فراتر از یک دستاورد فنی و دفاعی، بلکه نمادی از تغییر معادلات راهبردی در منطقه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امروز نیروی هوافضا، ترکیبیست از تجربه‌ جوانان دهه‌ ۴۰ با ایمان جوانان دهه‌های ۶۰ و ۷۰؛ سازمانی که با تکیه بر سنت‌ الهی و شعار «وَلَکنَّ اللهَ رَمی»، ناممکن‌ها را ممکن کرده و خواب را از چشمان رژیم سفاک صهیونیستی ربوده و به مردم مقاوم ایران و ملت های آزاده‌ منطقه و جهان بخصوص کودکان مظلوم فلسطینی، امید و عزت بخشیده است.

اگر آمریکا ۷ شرط منطقی ما را بپذیرند، مسیر توافق باز است

وی افزود: در سایه‌ دستاوردها و مجاهدت های این نیرو و همه‌ نیروهای مسلح کشورمان، همان‌طور که قبلاً تأکید کرده‌ام در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نخواهیم ماند و برای ما اصلاً مهم نیست که آمریکا می‌خواهد مذاکره کند یا جنگ؛ اگر ۷ شرط منطقی ما که نتیجه‌ مجاهدت‌های ملت ایران است را بپذیرند، مسیر توافق باز است اما اگر این‌بار آمریکایی ها خطایی کنند، جغرافیای نبرد را توان و اراده‌ نیروهای مسلح ایران تعیین خواهد کرد، نه خواست و اراده‌ آن ها و دود جنگ جدید به چشم خیلی ها خواهد رفت.

اظهارات سخیف وزیر خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده‌ استیصال عمیق آنان در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامیست

دکتر قالیباف گفت: البته اظهارات سخیف و ادبیات غیراخلاقی وزیر خزانه‌داری آمریکا، نشان‌دهنده‌ استیصال عمیق آنان در مواجهه با اقتدار جمهوری اسلامیست. کسی که به‌دلیل ترس از سایه‌ تهدیدها، از خانه‌ خود به پناهگاه‌های نظامی گریخته، بهتر است به‌جای توهین به ملت‌های بزرگ، به شکست‌های استراتژیکش در خلیج فارس بیاندیشید.

اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است

وی گفت: همانطور که پیش از این نیز تأکید کرده بودم، اصلی‌ترین نبرد ما در کنار میدان نظامی، میدان تولید و معیشت مردم است. تورم، بیکاری و نوسانات قیمت، مسائلی نیستند که با سخنرانی یا بخشنامه حل شوند. حفاظت تمام‌عیار از سفره‌ مردمی که بیش از ۸ ماه مقابل یکی از بزرگترین جنگ های تاریخ مقاومت کرده اند، کمترین و بدیهی‌ترین وظیفه‌ همه‌ ما مسئولان‌ است.

چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است

دکتر قالیباف افزود: اگر گاهی بدلیل تورم، افزایش قیمت یک‌کالا اجتناب ناپذیر است، چند نرخی بودن یک کالای مشابه به هیچ وجه به تورم ارتباطی ندارد و ناشی از عدم نظارت بر بازار است. اینجانب قبلاً هم عرض کرده بودم که دستگاه های متولی موظفند این شرایط بازار را با نظارت و طرح های ضربتی اصلاح کنند. در این زمینه از کمیسیون های صنعت و معدن، حقوقی و قضایی و اقتصادی میخواهم گزارش نظارتی را برای ارائه به محضر مردم عزیز درباره معرفی مقصران عدم نظارت بر قیمت ها و بازار آماده و ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اخیراً برخی اظهارنظرهای مکرر پیرامون مسئله‌ بنزین باعث ایجاد نگرانی در میان مردم شده است، بنزین و ناترازی انرژی، یک موضوع فنی و ملیست که با خرد جمعی، کار کارشناسی، رسیدن به تصمیمات بهینه و قطعی و همراهی مردم حل می شود. البته هر تصمیمی در این زمینه باید با اقناع افکار عمومی و به‌گونه‌ای باشد که کمترین فشار را بر مردم شریفمان وارد کند و لازم است متولیان این حوزه، حساسیت و اهمیت این موضوع را بیش از دیگران درک کنند و از مواضع و اظهارنظرهای مداوم جداً پرهیز کنند.

قالیباف با اشاره به حادثه تلخ واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت ام‌جی‌ال دهلران اظهار کرد: مطلع شدیم شب گذشته تعدادی از کارکنان شریف شرکت ام‌جی‌ال دهلران در حادثه تلخ واژگونی اتوبوس جان خود را از دست دادند.

وی ضمن تسلیت این حادثه به خانواده‌های داغدار جان‌باختگان و به‌ویژه مردم شریف، شهیدپرور، غیور و متدین استان ایلام، برای درگذشتگان رحمت و مغفرت الهی و برای مصدومان این حادثه شفای عاجل و کامل مسئلت کرد.

قالیباف همچنین با اشاره به درگذشت پدر مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، گفت: هفته گذشته مطلع شدیم پدر گرامی آقای مهرداد لاهوتی که پدر دو شهید نیز بودند، به رحمت ایزدی پیوستند.

رئیس قوه مقننه، ضمن تسلیت این مصیبت به مهرداد لاهوتی و خانواده محترم ایشان، برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

منبع: خانه ملت