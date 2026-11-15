باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده -حسین پناهی رئیس شورا در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ارومیه که با حضور فرماندار ارومیه و شهردار برگزار شد، با اشاره به اهمیت حفظ هویت و اصالت تاریخی شهر، احیای دروازه‌های قدیمی ارومیه را مورد تأکید قرار داد.

وی اظهار کرد: حفظ اصالت و هویت تاریخی شهر یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه فرهنگی است و امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوط، اقدامات لازم برای احیای دروازه‌های تاریخی ارومیه انجام شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه همچنین با قدردانی از فرماندار و اعضای شورای تطبیق، تعامل میان شورای اسلامی شهر و شورای تطبیق را تعاملی دوسویه دانست و افزود: این تعامل می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در روند تصمیم‌گیری‌ها و پیشبرد اهداف توسعه‌ای شهر باشد.

پناهی، سرشماری نفوس و مسکن را از دیگر اقدامات مهم روزهای اخیر عنوان کرد و گفت: اجرای دقیق این طرح برای شهر ارومیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحقق آن نیازمند همکاری و همراهی هرچه بیشتر شهروندان با مأموران سرشماری است.

وی همچنین بر ضرورت افزایش تعامل میان مدیریت شهری و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و افزود: برای رفع بخشی از مشکلات و تسریع در ارائه خدمات به شهروندان، لازم است همکاری و تعامل میان دستگاه‌های خدمات‌رسان بیش از پیش تقویت شود.

رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه، سد معبر را یکی از معضلات شهری ارومیه عنوان کرد و گفت: شهرداری در زمینه پیشگیری و برخورد با سد معبر در حوزه وظایف خود وارد عمل شده است، اما موضوع سد معبر خودروها و همچنین سد معبر ناشی از فعالیت برخی کسبه، نیازمند همکاری شورای ترافیک و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط است.

حسین پناهی تأکید کرد: مدیریت این معضل شهری نیازمند همکاری و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های مرتبط است تا با تعامل و هماهنگی بیشتر، شرایط مناسب‌تری برای تردد و استفاده شهروندان از معابر فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات دوره هفتم شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر ضرورت ورود و نقش‌آفرینی فرمانداری ها در روند انتخابات تأکید کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر به لایحه شهرداری در خصوص افزایش کرایه تاکسی و اتوبوس های عمومی درون شهری اشاره کرد و گفت: با تصمیم اعضای شورا و به جهت رفاه حال این قشر زحمتکش از ناوگان حمل و نقل عمومی با کلیات لایحه نسبت به افرایش نرخ کرایه ها موافقت شد و مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت لایحه اصلاحی را در این خصوص به شورا جهت تایید نهایی ارسال کند.