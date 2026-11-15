برای نخستین بار، اثری داستانی با تکیه بر مستندات تاریخی درباره دوران حیات و شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به قلم سید محمدامین آل‌یاسین منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - برای نخستین بار، اثری داستانی با تکیه بر مستندات تاریخی درباره دوران حیات و شهادت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) به قلم سید محمدامین آل‌یاسین منتشر شد.

 این رمان که با عنوان «خونی که از چراغ می‌چکید» به زیور طبع آراسته شده، حاصل سه سال تلاش پژوهشی و ادبی نویسنده است که طی سال جاری به مرحله انتشار رسیده است.

سید محمدامین آل‌یاسین، نویسنده این اثر، در آیین رونمایی از آن با اشاره به اهمیت واکاوی ادبی زندگی این شخصیت عالی‌قدر گفت: این رمان بر پایه مستندات معتبر تاریخی بنا شده و بازه زمانی سال ۱۵۵ تا ۲۰۳ هجری قمری را پوشش می‌دهد؛ روایتی که از دوران کودکی حضرت در بغداد (پایتخت عباسیان در زمان خلافت منصور دوانیقی) آغاز شده و تا اندکی پس از واقعه شهادت ایشان ادامه می‌یابد.

تلفیق تاریخ و ادبیات داستانی برای پر کردن خلأ‌های روایی

آل‌یاسین با اشاره به چالش‌های پیش‌روی نگارش این اثر تصریح کرد: نبود اسناد دقیق تاریخی در برخی مقاطع زندگی حضرت، از جمله تاریخ دقیق ولادت، از دشواری‌های اصلی تحقیق بود. به همین دلیل، برای پیوند زدن وقایع و خلق روایتی منسجم و گیرا، در چارچوب قواعد رمان‌نویسی از عنصر تخیل داستانی استفاده شد تا در کنار پایه اصلی مستندات، اثری خواندنی برای مخاطبان فراهم شود.

این کتاب در چاپ نخست با شمارگان هزار نسخه منتشر شده است. علاقه‌مندان به ادبیات دینی و تاریخ اسلام می‌توانند برای تهیه این اثر به کتاب‌فروشی‌های منتخب، کتاب‌فروشی‌های مستقر در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و یا وبگاه «نشر نشان» مراجعه کنند.

«خونی که از چراغ می‌چکید» تلاشی ادبی برای بازخوانی بخشی از تاریخ حیات شخصیت برجسته‌ای است که نگین درخشان فرهنگ و مذهب در شیراز محسوب می‌شود و انتظار می‌رود این روایت داستانی، دریچه‌ای نو برای شناخت بیشتر مخاطبان با سیره حضرت احمد بن موسی (ع) بگشاید.

برچسب ها: زندگی ، احمد ابن موسی ، شاهچراغ ، رمان تاریخی
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