باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در تماس تلفنی با احمد کرمی، استاندار ایلام، ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق از حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری، بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه به وضعیت مصدومان تأکید کرد.

وی با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، دستور داد: تمامی ظرفیت‌های درمانی و امدادی استان ایلام برای ارائه خدمات فوری به مصدومان بسیج شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد در صورت نیاز، امکانات و ظرفیت‌های استان‌های همجوار نیز برای تسریع در روند امدادرسانی و درمان مصدومان به کار گرفته شود.