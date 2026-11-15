معاون اول رئیس‌جمهور در پی واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت دهلران در تماس تلفنی با استاندار ایلام دستور بسیج تمامی امکانات درمانی و امدادی استان و استفاده از ظرفیت‌های استان‌های همجوار در صورت نیاز را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف در تماس تلفنی با احمد کرمی، استاندار ایلام، ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق از حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به مورموری، بر ضرورت رسیدگی فوری و همه‌جانبه به وضعیت مصدومان تأکید کرد.

وی با تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و ابراز همدردی با بازماندگان این حادثه، دستور داد: تمامی ظرفیت‌های درمانی و امدادی استان ایلام برای ارائه خدمات فوری به مصدومان بسیج شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین تاکید کرد در صورت نیاز، امکانات و ظرفیت‌های استان‌های همجوار نیز برای تسریع در روند امدادرسانی و درمان مصدومان به کار گرفته شود.

برچسب ها: حادثه ، دکتر عارف
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
وزیر راه هم به خاطر جاده های خراب و ناایمن باید پاسخگو باشد.
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افزایش شمار جان‌باختگان واژگونی اتوبوس در آبدانان؛ بسیج تمامی ظرفیت ها برای رسیدگی به مصدومان به دستور معاون اول رئیس جمهور
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