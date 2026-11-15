باشگاه خبرنگاران جوان _ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهربابک از برخورد با شکارچیان غیرمجاز و کشف و ضبط چند قبضه سلاح و مقادیری مهمات غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

سجاد برزگری در تشریح جزئیات این خبر، افزود: در راستای صیانت از محیط زیست، حفاظت از حیات‌وحش و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، برخورد با شکارچیان غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.

وی بیان کرد: در جریان اقدامات انجام‌شده، تعدادی سلاح و مقادیری مهمات غیرمجاز کشف و ضبط شد و پرونده متخلفان برای رسیدگی قانونی تشکیل شد.

دادستان شهربابک با تأکید بر ضرورت حفاظت از گونه‌های جانوری و منابع طبیعی اعلام کرد: با افرادی که با اقدامات غیرقانونی موجب تهدید حیات‌وحش و برهم خوردن امنیت زیست‌محیطی منطقه می‌شوند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری مردم با دستگاه قضایی و محیط‌بانان تأکید کرد و خواستار گزارش موارد شکار غیرمجاز و نگهداری سلاح و مهمات غیرقانونی به مراجع ذی‌صلاح شد.

برزگری خاطرنشان کرد: حفاظت از طبیعت و سرمایه‌های زیست‌محیطی، مسئولیتی همگانی است و برخورد قانونی با متخلفان، گامی در جهت صیانت از این سرمایه ارزشمند به شمار می‌رود.