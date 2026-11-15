باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلجه در دیدار مولوی محمدحسن آخند وزیر مالیه افغانستان و رئیس افغانستانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور با اشاره به بررسی موضوعات جاری روابط اقتصادی دو کشور افزود: مبادلات مرزی، فعالیت گمرکات، سرعت بخشیدن به تردد‌های مرزی، افزایش حجم مبادلات با افغانستان، واردات و صادرات از موضوعات مورد توجه بوده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرف افغانستانی علاقه‌مند به استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران برای دسترسی به بازار کشور‌های دیگر است اظهارداشت: این کشور به دنبال افزایش واردات کالا به ایران و صادرات کالا از مسیر ایران به دیگر کشور‌ها است که ما نیز از این موضوع استقبال می‌کنیم و برای افزایش سطح همکاری‌ها و مبادلات دو کشور آمادگی داریم.

وی با بیان اینکه به طور تقریبی یک‌چهارم این مبادلات به بخش کشاورزی اختصاص دارد تصریح کرد: با توجه به روندی که در روابط دو کشور در جریان است و سفر‌های متعدد مسئولان جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و بالعکس پیش بینی می‌شود این روند به زودی شتاب گیرد و حجم مبادلات افزایش پیدا کند.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری کشاورزی در افغانستان

نوری قزلجه با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی افغانستان برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی از آمادگی ایران برای همکاری در زمینه آموزش و سرمایه‌گذاری خبرداد و گفت: با توجه به پتانسیل‌هایی که در اقلیم افغانستان وجود دارد فعالیت در بخش کشاورزی می‌تواند توسعه پیدا کند و زمینه‌های مناسبی برای همکاری دو کشور فراهم است.

وی با اشاره به اعلام آمادگی ایران در زمینه آموزش و سرمایه‌گذاری افزود: برخی از شرکت‌های ایرانی نیز برای حضور عمیق‌تر در زنجیره‌های تولید داخل افغانستان و انجام بخشی از فعالیت‌های تولیدی در این کشور اعلام آمادگی کرده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این همکاری‌ها می‌تواند علاوه بر تامین نیاز بازار افغانستان، به تولید کالا برای مصرف در ایران یا صادرات مجدد منجر شود اظهارداشت: این نوع همکاری هم انتقال فناوری و دانش فنی است و هم سرمایه‌گذاری در حوزه خدمات فنی و مهندسی را به دنبال دارد.

آزادی خرید و واردات گندم برای صنایع آرد و غذا

نوری قزلجه درباره تامین گندم مورد نیاز واحد‌های صنف و صنعت گفت: امسال در ستاد تنظیم بازار خرید گندم از تولید داخل را برای واحد‌های صنف و صنعت آزاد گذاشتیم تا خودشان بتوانند گندم مورد نیازشان را تهیه کنند. بخشی از این واحد‌ها نیز اقدام به خرید کرده‌اند.

وی با اشاره به فراهم شدن امکان واردات مستقیم گندم برای نخستین بار از سوی تولیدکنندگان صنف و صنعت افزود: واردات گندم را نیز آزاد کردیم تا تولیدکنندگان صنف و صنعت که مصرف‌کننده آرد هستند، بتوانند گندم مورد نیاز خود را از هر مبدأ و با هر کیفیتی وارد کنند. این واحد‌ها اقداماتی در این زمینه انجام داده‌اند و بخشی از محموله‌ها نیز به کشور رسیده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه این تغییرات، مسیر‌های تازه‌ای برای تامین مواد اولیه صنایع آرد و غذا ایجاد کرده است اظهارداشت: فرایندی شفاف و راهکار‌های جدیدی نسبت به گذشته پیش روی این واحد‌ها قرار گرفته است. البته این تصمیم بر قیمت تمام‌شده آنها اثر دارد و قیمت گندمی که تحویل می‌گیرند، براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار با گذشته متفاوت خواهد بود؛ اما در مقابل، امکان واردات مستقیم گندم و صادرات محصولاتشان نیز برای آنها فراهم شده است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای صنعت آرد و صنایع غذایی وابسته به آن در کشور تصریح کرد: بخشی از ظرفیت‌های ما در حوزه آردسازی و صنایع غذایی مرتبط با آرد خالی مانده بود و با فراهم‌شدن این شرایط، زمینه استفاده کامل‌تر از ظرفیت تولید این واحد‌ها فراهم می‌شود.

کمک به کشت جایگزین خشخاش در افغانستان

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی برای کمک به کشت جایگزین خشخاش در افغانستان گفت: ایران آماده است در زمینه مکانیزاسیون، دامپروری، زراعت، اصلاح نباتات و اصلاح نژاد دام با افغانستان همکاری کند.

وی به ظرفیت‌های ترانزیتی ایران اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌های ایران برای دسترسی افغانستان به خلیج فارس و آب‌های آزاد می‌تواند در خدمت توسعه تجارت دو کشور قرار گیرد.

وی با اشاره به انتقال بخشی از کالا‌های افغانستان به کشور‌های همسایه از مسیر ایران اظهار داشت: این مبادلات می‌تواند افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذاران توانمندی در افغانستان حضور دارند و می‌توانند به‌ویژه در منطقه چابهار برای ایجاد ترمینال و تأسیسات بندری سرمایه‌گذاری کنند تا حجم مبادلات تجاری افغانستان با جهان در حوزه واردات و صادرات افزایش یابد.

نوری قزلجه با تاکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی دو کشور تصریح کرد: در دولت کارگروه ویژه روابط با افغانستان به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری تشکیل شده است و تعدادی از وزیران مرتبط در آن عضویت دارند، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف افغانستان از موضوعاتی است که این کارگروه به‌طور ویژه دنبال می‌کند.

توسعه همکاری‌های کشاورزی و دامپروری و زراعت ایران و افغانستان

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو کشور در بخش کشاورزی، مکانیزاسیون، دامپروری و زراعت را از زمینه‌های مستعد همکاری مشترک دانست و گفت: هر آنچه که مورد نیاز ایران است که در افغانستان تولید می‌شود در اولویت خرید قرار گیرد و نیاز‌های افغانستان را نیز از ظرفیت‌های تولیدی کشورمان تامین کنیم.

وی با اشاره به زمینه‌های همکاری فنی و تخصصی دو کشور ادامه داد: در زمینه اصلاح نباتات، اصلاح نژاد دام، تامین دارو‌ها و واکسن‌های دامپزشکی و جوجه یک‌روزه آمادگی داریم همکاری‌های لازم را با افغانستان داشته باشیم.

نوری قزلجه از آمادگی مراکز تحقیقاتی ایران برای آموزش کارشناسان افغانستانی خبرداد و گفت: اخیرا تعدادی از کارشناسان افغانستانی در مراکز تحقیقات کشاورزی کشور حضور پیدا کردند و دوره‌های آموزشی ۱۰ تا ۱۵ روزه را گذراندند و مراکز تحقیقاتی ما آمادگی دارند متناسب با نیاز افغانستان، کارشناسان این کشور را بپذیرند و آموزش‌های تخصصی لازم را ارائه دهند.

وی با اشاره به ممنوعیت کشت خشخاش در افغانستان، همکاری در توسعه کشت‌های جایگزین را نیز از زمینه‌های مهم همکاری دو کشور برشمرد و اعلام کرد: ایران برای کمک به تولید محصولات جایگزین آمادگی دارد.

تسهیل تجارت و رفع موانع مرزی

وزیر جهاد کشاورزی تسهیل تردد در مرز‌های مشترک و رفع موانع گمرکی را از الزامات افزایش مبادلات تجاری دانست و بر ضرورت فعالیت شبانه‌روزی گمرکات، ساده‌سازی تشریفات مرزی، افزایش تردد‌های ترانزیتی و همکاری مشترک برای مقابله با قاچاق تاکید کرد.

وی با اشاره به مشکلات مطرح‌شده در مبادی مرزی دو کشور در جریان سفر خود به کابل گفت: پس از این سفر، یکی از معاونان وزارت جهاد کشاورزی به همراه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از مرز‌های دو کشور بازدید کردند و پیگیری‌های مستمر برای رفع موانع و افزایش حجم تبادلات مرزی ادامه دارد.

نوری قزلجه از آمادگی ایران برای بازگشایی گذرگاه مرزی یزدان و همکاری در زمینه فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان گفت: اسناد خوبی برای همکاری دو کشور آماده شده که نهایی شدن و مبادله آنها می‌تواند به افزایش مبادلات کمک کند.

وی افزود: امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده هفتمین نشست کمیسیون مشترک دو کشور هرچه زودتر در کابل برگزار شود.

مبارزه مشترک ایران و افغانستان با قاچاق، تجارت قانونی را تقویت می‌کند

در این دیدار مولوی محمدحسن آخند وزیر مالیه افغانستان با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده ایران و افغانستان برای گسترش مبادلات اقتصادی و مقابله مشترک با قاچاق گفت: مبارزه مشترک دو کشور با قاچاق، تجارت قانونی را تقویت می‌کند.

وی با بیان اینکه افغانستان و ایران زمینه‌های متعددی برای همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک دارند، افزود: در بخش‌های زراعت، سرمایه‌گذاری، معادن، حمل‌ونقل، همکاری‌های بانکی و مالی، انرژی و سایر عرصه‌های اقتصادی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای همکاری وجود دارد که می‌توان با تلاش مشترک از آنها بهره‌برداری کرد.

رئیس افغانستانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را از دیگر محور‌های قابل پیگیری میان دو کشور دانست و اظهارداشت: افغانستان در بخش‌های استخراج معادن، زراعت، تولید، انرژی و زیرساخت‌های اقتصادی از ظرفیت‌های گسترده و ارزشمندی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی