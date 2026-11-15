استاندار فارس با تأکید بر اینکه فرودگاه جهرم فراتر از یک زیرساخت حمل‌ونقل، سرمایه‌ای راهبردی برای آینده جنوب استان است، از ازسرگیری قریب‌الوقوع پروازهای این مجموعه پس از دو سال وقفه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری با تأکید بر ضرورت نگاه منطقه‌ای به ظرفیت فرودگاه جهرم گفت: دسترسی به شبکه حمل‌ونقل هوایی از مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مزیت رقابتی مناطق، تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهبود دسترسی به خدمات تخصصی است و فرودگاه جهرم باید در چارچوب سیاست توسعه متوازن استان مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های جهرم و مناطق پیرامونی در حوزه کشاورزی، تجارت، خدمات، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی افزود: فعال شدن این فرودگاه می‌تواند با تسهیل تردد مدیران، متخصصان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران، کاهش هزینه‌های زمانی سفر و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، به توسعه منطقه کمک کند. البته استمرار و گسترش پرواز‌ها مستلزم شناخت تقاضای سفر، طراحی مسیر‌های متناسب با نیاز منطقه و تعامل مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی است.

استاندار فارس همچنین فرودگاه جهرم را یکی از ظرفیت‌های مکمل شبکه زیرساختی جنوب استان در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز ارزیابی کرد و گفت: در شرایط وقوع حوادث طبیعی و بحران‌های منطقه‌ای، فرودگاه‌ها می‌توانند در انتقال نیرو‌های امدادی، تجهیزات تخصصی، اقلام ضروری و جابه‌جایی مصدومان نقش مؤثری داشته باشند. از این منظر، فرودگاه جهرم باید در برنامه‌ریزی‌های مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری زیرساختی جنوب فارس جایگاه مشخصی داشته باشد.

امیری با تأکید بر اهمیت جغرافیایی و اقتصادی جنوب فارس خاطرنشان کرد: کارکرد فرودگاه جهرم نباید به محدوده جغرافیایی این شهرستان محدود شود، بلکه شهروندان شهرستان خفر و سایر شهر‌ها و مناطق پیرامونی نیز باید امکان بهره‌مندی از خدمات آن را داشته باشند. تحقق این هدف، نیازمند اتصال مناسب فرودگاه به شبکه حمل‌ونقل زمینی، شناسایی بازار‌های هدف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

او، مشارکت مردم را یکی از عوامل تعیین‌کننده در پایداری پرواز‌ها دانست و تصریح کرد: استمرار فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و توسعه مسیر‌های پروازی به میزان تقاضای سفر و توجیه اقتصادی مسیر‌ها وابسته است. ازاین‌رو، استقبال مردم جهرم، خفر و مناطق پیرامونی از پرواز‌های این فرودگاه، نقشی اساسی در آینده عملیاتی آن خواهد داشت.

استاندار فارس همچنین از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع، مجموعه‌های گردشگری، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی خواست در معرفی ظرفیت فرودگاه و تجمیع تقاضای سفر مشارکت کنند و افزود: افزایش استقبال عمومی می‌تواند زمینه تقویت تقاضا، بهبود توجیه اقتصادی مسیر‌ها و ترغیب شرکت‌های هواپیمایی به توسعه خدمات را فراهم کند.

امیری در پایان با تأکید بر اینکه ارزش واقعی زیرساخت‌ها در میزان بهره‌وری و تأثیرگذاری آنها بر زندگی مردم و رشد اقتصادی مناطق سنجیده می‌شود، اظهار کرد: فرودگاه جهرم را باید نه صرفاً یک هزینه زیرساختی، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده جنوب فارس دانست؛ سرمایه‌ای که با مدیریت صحیح، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت مردم می‌تواند از ظرفیت بالقوه به یک فرصت بالفعل و پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تبدیل شود.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: استاندار فارس ، فرودگاه جهرم ، توسعه اقتصادی
خبرهای مرتبط
جعفرزادگان خبر داد:
ظرفیت برق فرودگاه شهدای جهرم ۷ برابر شد
تعداد پروازهای جهرم به تهران افزایش یافت
تجهیز فرودگاه جهرم به خودرو کف ساز
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از تصادف اتوبوس با پراید تا سقوط در چاه
محرومیت گسترده عشایر فارس از سهمیه آرد
۶۰۳ پروژه آموزشی در فارس با پیشرفت ۷۸ درصدی در حال اجراست
آغاز اجرای آزمایشی پویش «سایه‌بان محله» در فارس
ظرفیت‌های خورشیدی فارس چشم‌انتظار سرمایه‌گذاری و رفع موانع
کتاب در حاشیه اتاق‌های دیجیتال‌زده کودکان فارس
تکالیف مالیاتی به‌موقع؛ میز خدمت مالیاتی در اتاق اصناف فارس برپا می‌شود
نخستین رمان تاریخی پیرامون زندگانی حضرت احمد بن موسی (ع) روانه بازار کتاب شد
فرودگاه جهرم؛ از وقفه دو ساله تا افق توسعه اقتصادی و تاب‌آوری منطقه‌ای
آخرین اخبار
فرودگاه جهرم؛ از وقفه دو ساله تا افق توسعه اقتصادی و تاب‌آوری منطقه‌ای
تکالیف مالیاتی به‌موقع؛ میز خدمت مالیاتی در اتاق اصناف فارس برپا می‌شود
نخستین رمان تاریخی پیرامون زندگانی حضرت احمد بن موسی (ع) روانه بازار کتاب شد
ظرفیت‌های خورشیدی فارس چشم‌انتظار سرمایه‌گذاری و رفع موانع
کتاب در حاشیه اتاق‌های دیجیتال‌زده کودکان فارس
آغاز اجرای آزمایشی پویش «سایه‌بان محله» در فارس
۶۰۳ پروژه آموزشی در فارس با پیشرفت ۷۸ درصدی در حال اجراست
محرومیت گسترده عشایر فارس از سهمیه آرد
از تصادف اتوبوس با پراید تا سقوط در چاه
خیز بلند شیراز برای تبدیل شدن به قطب ملی واکسن‌سازی
پهلوانی و اخلاق، سرمایه ماندگار قهرمانان ورزشی است
هشدار پلیس فارس، بانوان در مراقبت از زیور آلات خود مراقبت بیشتری داشته باشند
پیگیر بازگشت توزیع سوخت فارس به شرایط عادی هستم
فارس؛ تنها استان با دو شهرِ پایتخت کتاب ایران/دعوت از فعالان فضای مجازی برای ترویج کتاب‌خوانی
۶ مصدوم در برخورد اتوبوس با پراید در بلوار رحمت
اختراع جلیقه طبی بیماران قلب باز توسط دانش‌آموزان شیرازی
پروژه‌های راه‌سازی فارس زیر ذره‌بین مسئولان
تماشاخانه سیار کانون به مناطق کم‌برخوردار فارس می‌رود
صف‌های بنزین شیراز ناشی از نگرانی کاذب است
ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی فارس به ۱۲۵ مگاوات رسید/ رشد ۳۱۰۰ درصدی بزرگ‌مقیاس‌ها
فارس مشمول جمع‌آوری کارت‌های سوخت جایگاه‌ها نیست/ عرضه بنزین طبق روال گذشته ادامه می‌یابد
ثبات اقتصادی و کنترل قیمت‌ها، شرط افزایش تاب‌آوری جامعه است
سنگر مساجد فارس پُر از عطر یار مهربان شد
مدیریت موفق تنش آبی در شهرها و روستاهای فارس/ وضعیت مطلوب آب در اغلب مناطق استان