باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری با تأکید بر ضرورت نگاه منطقه‌ای به ظرفیت فرودگاه جهرم گفت: دسترسی به شبکه حمل‌ونقل هوایی از مؤلفه‌های مؤثر در افزایش مزیت رقابتی مناطق، تسهیل سرمایه‌گذاری، رونق فعالیت‌های اقتصادی و بهبود دسترسی به خدمات تخصصی است و فرودگاه جهرم باید در چارچوب سیاست توسعه متوازن استان مورد توجه قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های جهرم و مناطق پیرامونی در حوزه کشاورزی، تجارت، خدمات، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی افزود: فعال شدن این فرودگاه می‌تواند با تسهیل تردد مدیران، متخصصان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و گردشگران، کاهش هزینه‌های زمانی سفر و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، به توسعه منطقه کمک کند. البته استمرار و گسترش پرواز‌ها مستلزم شناخت تقاضای سفر، طراحی مسیر‌های متناسب با نیاز منطقه و تعامل مؤثر با شرکت‌های هواپیمایی است.

استاندار فارس همچنین فرودگاه جهرم را یکی از ظرفیت‌های مکمل شبکه زیرساختی جنوب استان در مدیریت بحران و پدافند غیرعامل نیز ارزیابی کرد و گفت: در شرایط وقوع حوادث طبیعی و بحران‌های منطقه‌ای، فرودگاه‌ها می‌توانند در انتقال نیرو‌های امدادی، تجهیزات تخصصی، اقلام ضروری و جابه‌جایی مصدومان نقش مؤثری داشته باشند. از این منظر، فرودگاه جهرم باید در برنامه‌ریزی‌های مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری زیرساختی جنوب فارس جایگاه مشخصی داشته باشد.

امیری با تأکید بر اهمیت جغرافیایی و اقتصادی جنوب فارس خاطرنشان کرد: کارکرد فرودگاه جهرم نباید به محدوده جغرافیایی این شهرستان محدود شود، بلکه شهروندان شهرستان خفر و سایر شهر‌ها و مناطق پیرامونی نیز باید امکان بهره‌مندی از خدمات آن را داشته باشند. تحقق این هدف، نیازمند اتصال مناسب فرودگاه به شبکه حمل‌ونقل زمینی، شناسایی بازار‌های هدف و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

او، مشارکت مردم را یکی از عوامل تعیین‌کننده در پایداری پرواز‌ها دانست و تصریح کرد: استمرار فعالیت شرکت‌های هواپیمایی و توسعه مسیر‌های پروازی به میزان تقاضای سفر و توجیه اقتصادی مسیر‌ها وابسته است. ازاین‌رو، استقبال مردم جهرم، خفر و مناطق پیرامونی از پرواز‌های این فرودگاه، نقشی اساسی در آینده عملیاتی آن خواهد داشت.

استاندار فارس همچنین از فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع، مجموعه‌های گردشگری، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی خواست در معرفی ظرفیت فرودگاه و تجمیع تقاضای سفر مشارکت کنند و افزود: افزایش استقبال عمومی می‌تواند زمینه تقویت تقاضا، بهبود توجیه اقتصادی مسیر‌ها و ترغیب شرکت‌های هواپیمایی به توسعه خدمات را فراهم کند.

امیری در پایان با تأکید بر اینکه ارزش واقعی زیرساخت‌ها در میزان بهره‌وری و تأثیرگذاری آنها بر زندگی مردم و رشد اقتصادی مناطق سنجیده می‌شود، اظهار کرد: فرودگاه جهرم را باید نه صرفاً یک هزینه زیرساختی، بلکه سرمایه‌ای راهبردی برای آینده جنوب فارس دانست؛ سرمایه‌ای که با مدیریت صحیح، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت مردم می‌تواند از ظرفیت بالقوه به یک فرصت بالفعل و پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه تبدیل شود.

منبع: استانداری فارس