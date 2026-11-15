مدیرعامل آبفای استان تهران گفت: به‌طور اجمالی باید گفت برای تمام تأسیسات حساس، برق اضطراری پیش‌بینی شده و سناریو‌های مختلف تأمین برق نیز در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علیرضا جزءقاسمی، مدیرعامل آبفای استان تهران، در رزمایش پدافند غیرعامل صنعت آب با اشاره به شرایط خاص تأمین آب در شهر تهران به دلیل گستره جمعیتی بالا و پایتخت بودن کشور، گفت: تأمین آب تهران شرایط ویژه‌ای دارد و بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از طریق هشت تصفیه‌خانه آب و منابع زیرزمینی تأمین می‌شود.

وی افزود: آب تأمین‌شده در مخازنی با ظرفیت چهار میلیون مترمکعب ذخیره و از طریق ۲۰ هزار کیلومتر شبکه توزیع و خطوط انتقال در اختیار حدود هفت میلیون واحد مسکونی در استان قرار می‌گیرد.

جزءقاسمی ادامه داد: همچنین با استفاده از ۱۰ هزار کیلومتر شبکه جمع‌آوری فاضلاب، فاضلاب بیش از پنج میلیون واحد مسکونی جمع‌آوری می‌شود و از طریق ۳۵ تصفیه‌خانه فاضلاب مستقر در استان، بیش از نیم میلیارد مترمکعب آب بازیافتی در اختیار مصرف‌کنندگان، از جمله بخش صنعت و کشاورزی، قرار می‌گیرد یا برای تغذیه آبخوان‌ها استفاده می‌شود.

مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به پنج سال خشکسالی اخیر اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که انجام شده، در کنار همراهی مردم، نقش مهمی در عبور از شرایط خشکسالی داشته است. برای تأمین آب تهران در یک سال آبی نرمال، به ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب نیاز داریم، اما در پنج سال خشکسالی معمولاً میزان ذخایر آب در پنج سد استان بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال گذشته به ۲۵۰ میلیون مترمکعب نیز کاهش پیدا کرده بود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه با همراهی مردم، اقدامات انجام‌شده و حمایت‌های صورت‌گرفته، توانستیم بدون بروز مشکل در تأمین آب از شرایط تابستان عبور کنیم.

جزءقاسمی با بیان اینکه سرانه مصرف آب در تهران از ۲۵۰ لیتر به ۱۸۰ لیتر در شبانه‌روز کاهش یافته است، گفت: پویش «تهرانی‌ها متشکریم» نیز دقیقاً با هدف قدردانی از همراهی مردم شکل گرفته است؛ چراکه با همکاری شهروندان توانستیم تابستان امسال را بدون قطع آب، ایجاد محدودیت و نوبت‌بندی پشت سر بگذاریم و امیدواریم سال آینده نیز این روند ادامه داشته باشد.

مدیرعامل آبفای استان تهران در ادامه با اشاره به خسارات واردشده به تأسیسات کشور در جریان دو جنگ اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، گفت: بیشترین آسیب‌ها در سطح کشور به تأسیسات استان تهران وارد شد و به تبع آن، تأسیسات آب و فاضلاب نیز خساراتی را متحمل شدند.

وی افزود: بیش از ۲۰۰ نقطه مورد اصابت قرار گرفت، اما با وجود این شرایط، هیچ مشکلی در روند تأمین آب ایجاد نشد و تلاش کردیم با آرامش از این شرایط عبور کنیم.

جزءقاسمی با اشاره به آمادگی تأسیسات آب و فاضلاب استان تهران برای شرایط اضطراری اظهار کرد: به‌طور اجمالی باید گفت برای تمام تأسیسات حساس، برق اضطراری پیش‌بینی شده و سناریو‌های مختلف تأمین برق نیز در نظر گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی و پراکندگی تأسیسات آب و فاضلاب، برخی از این تأسیسات به‌طور حتم به برق وابسته هستند و لازم است تأمین آب در شرایط اضطراری برای آنها به‌صورت ویژه پیش‌بینی و مدیریت شود.

برچسب ها: صنعت آب ، وزارت نیرو
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