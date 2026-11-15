نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد از ارتقای همکاری‌های دفاعی با فیلیپین به سطح جدید خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز یکشنبه اعلام کرد که کشورش و فیلیپین در حال ارتقای همکاری‌های دفاعی دوجانبه به سطحی جدید هستند.

آلبانیزی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هر سال هزاران استرالیایی در کنار نیرو‌های فیلیپینی آموزش نظامی می‌بینند.» وی افزود تقویت روابط با کشور‌های همسایه، استرالیا را «امن‌تر» می‌کند.

این اظهارات پس از امضای توافق‌نامه جدید همکاری‌های دفاعی (DCA) میان دو کشور مطرح شد. این توافق در مراسمی در مانیل و با حضور نخست‌وزیر استرالیا، از سوی گیلبرتو تئودورو، وزیر دفاع فیلیپین، و مارک اینس-براون، سفیر استرالیا در مانیل، به امضا رسید.

هدف از این توافق، به‌روزرسانی پیمان همکاری دفاعی سال ۱۹۹۵ و تسریع فعالیت‌های مشترک، از جمله گشت‌زنی‌های دریایی، رزمایش‌های نظامی و عملیات واکنش به بلایای طبیعی عنوان شده است.

تئودورو اعلام کرد توافق دفاعی جدید همچنین می‌تواند به‌عنوان عاملی برای «بازدارندگی» در دریای غربی فیلیپین عمل کند؛ منطقه‌ای مورد مناقشه در دریای جنوبی چین که مانیل و پکن هر دو بر آن ادعای مالکیت دارند.

منبع: بریکینگ د نیوز

برچسب ها: توافق دفاعی ، فیلیپین ، استرالیا
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