فرمانده انتظامی مرکز استان مازندران از کشف سرقت طلاجات ۱۰میلیارد ریالی با دستگیری سارق در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه علی قیصری فرمانده انتظامی مرکز استان مازندران گفت: در پی مراجعه خانمی به این فرماندهی و اعلام سرقت طلاجات از منزل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماوران کلانتری۱۵ ساری قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد هیچ‌گونه آثار تخریب، شکستگی قفل یا ورود اجباری به محل سرقت وجود ندارد؛ موضوعی که احتمال دست داشتن فردی آشنا با محیط و محل نگهداری اموال را تقویت کرد.

سرهنگ قیصری گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد مالباخته به دلیل آشنای در منزل شاکی و متهمه با رفت‌وآمد‌های مکرر به منزل وی از محل نگهداری طلاجات اطلاع پیدا کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت طلا‌ها سکه، النگو، دستبند، گوشواره، گردنبند طلای ۱۸ عیار به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال کرد.

او افزود:پایگاه آگاهی ساری با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، بررسی سرنخ‌ها و جمع‌آوری ادله، موفق به شناسایی متهمه شدند و پس از احضار و مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اقرار و اعتراف کرد.

سرهنگ قیصری گفت: در ادامه، با راهنمایی متهمه، تمامی طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته بازگردانده شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

منبع:پلیس مازندران