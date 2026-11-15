فرمانده انتظامی مرکز استان مازندران از کشف سرقت طلاجات ۱۰میلیارد ریالی با دستگیری سارق در شهرستان ساری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کارآگاه علی قیصری فرمانده انتظامی مرکز استان مازندران گفت: در پی مراجعه خانمی به این فرماندهی و اعلام سرقت طلاجات از منزل، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماوران کلانتری۱۵ ساری قرار گرفت.

او افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد هیچ‌گونه آثار تخریب، شکستگی قفل یا ورود اجباری به محل سرقت وجود ندارد؛ موضوعی که احتمال دست داشتن فردی آشنا با محیط و محل نگهداری اموال را تقویت کرد.

سرهنگ قیصری گفت: در ادامه تحقیقات مشخص شد مالباخته به دلیل آشنای در منزل شاکی و متهمه با رفت‌وآمد‌های مکرر به منزل وی از محل نگهداری طلاجات اطلاع پیدا کرده و در فرصتی مناسب اقدام به سرقت طلا‌ها سکه، النگو، دستبند، گوشواره، گردنبند طلای ۱۸ عیار به ارزش حدود ۱۰ میلیارد ریال کرد.

او افزود:پایگاه آگاهی ساری با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیسی، بررسی سرنخ‌ها و جمع‌آوری ادله، موفق به شناسایی متهمه شدند و پس از احضار و مواجهه با مستندات موجود، به بزه انتسابی خود اقرار و اعتراف کرد.

سرهنگ قیصری گفت: در ادامه، با راهنمایی متهمه، تمامی طلاجات مسروقه کشف و به مالباخته بازگردانده شد و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

منبع:پلیس مازندران

برچسب ها: سرقت طلاجات ، سارقان حرفه ای
خبرهای مرتبط
راز فنجان‌های قهوه فاش شد؛ کشف ۹۰ میلیارد ریال طلا از باند سارقان
کشف سریع سرقت طلاجات نوعروس در جویبار؛ دستگیری سارق در کمتر از چند ساعت
دستگیری باند سارقان به عنف طلاجات در بابلسر؛ اعتراف به سرقت ۱۰۰ میلیارد ریالی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز انسداد سه‌روزه محور کندوان
ورود سامانه سرد و بارشی از امشب به مازندران
افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران
حل معمای سرقت طلاجات میلیاردی با دستگیری سارق در ساری
ضرورت حفاظت دقیق از کالا‌های اساسی؛ واردات حجم قابل توجه گندم و روغن از بنادر مازندران
آخرین اخبار
حل معمای سرقت طلاجات میلیاردی با دستگیری سارق در ساری
ضرورت حفاظت دقیق از کالا‌های اساسی؛ واردات حجم قابل توجه گندم و روغن از بنادر مازندران
افزایش ۲۷ درصدی تلفات ناشی از حوادث کار در مازندران
ورود سامانه سرد و بارشی از امشب به مازندران
آغاز انسداد سه‌روزه محور کندوان
قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیر‌مجاز در آمل
جاده کندوان به منظور ایمن سازی مدت سه روز مسدود می شود
حادثه رانندگی در شهرستان بابل با ۵ مصدوم
دیدار مادر و جوان مفقودشده پس از ۱۸ سال + فیلم
دیابت بارداری؛ تهدیدی پنهان که با مدیریت صحیح قابل کنترل است