مدیر بازرگانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از جابه‌جایی پنج میلیون تن کالای بین‌المللی از طریق شبکه ریلی کشور در هفت ماه امسال خبر داد و گفت: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - شهریار نقی‌زاده در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: افزایش تقاضا برای استفاده از ظرفیت حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه پس از بروز مشکلات در تنگه هرمز، فشار مضاعفی بر شبکه ریلی کشور وارد کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۳ مرز ریلی کشور با افزایش تقاضای حمل‌ونقل مواجه هستند و روزانه سه قطار حامل ۵۵ کانتینر از طریق مرز‌های سرخس و اینچه‌برون وارد کشور می‌شوند.

مدیر بازرگانی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به عملکرد راه‌آهن سنندج گفت: سال گذشته ۷۵ هزار تن کالا در بخش ترانزیت و حمل‌ونقل داخلی از طریق ایستگاه راه‌آهن سنندج جابه‌جا شده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های ریلی استان اظهار کرد: چهار فرصت برای ایجاد بندر خشک در کردستان وجود دارد که می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک مرکز مهم لجستیکی و تقویت فعالیت‌های تجاری استان را فراهم کند.

علی‌اکبر عبدالملکی، تکمیل زیرساخت راه‌آهن از سنندج تا مرز باشماق را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی دانست و افزود: توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند به تقویت ارتباط استان با مرز‌های تجاری و افزایش ظرفیت صادرات کمک کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز با اشاره به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی گفت: تفاوت مبنای ارزی در فرآیند صادرات و سامانه جامع تجارت، ناهماهنگی در درصد‌های رفع تعهد ارزی و محدودیت‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌ویژه در تجارت با عراق، از مهم‌ترین موانع فعالیت صادرکنندگان است.

سیدکمال حسینی پیشنهاد کرد برای تسهیل صادرات خرد به کشور‌های همسایه از جمله عراق و افغانستان، سازوکاری شفاف برای انجام مبادلات بر مبنای ریال پیش‌بینی شود.

برچسب ها: کردستان ، حمل ونقل ریلی ، شبکه ریلی کشور ، راه آهن سنندج
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