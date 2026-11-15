باشگاه خبرنگاران جوان - حجت جوانمردی با تأکید بر جایگاه اصناف در چرخه اقتصادی کشور و نقش مؤثر واحد‌های صنفی در رونق تولید، اشتغال‌زایی، توزیع کالا و ارائه خدمات، انجام به‌موقع تکالیف قانونی و مالیاتی را از الزامات فعالیت اقتصادی شفاف و پایدار دانست و از کسبه، بازاریان و فعالان صنفی خواست با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان آبان‌ماه، اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در مهلت مقرر تکمیل و ارسال کنند.

رئیس اتاق اصناف فارس با اشاره به اینکه اصناف یکی از گسترده‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و سهم قابل‌توجهی در تأمین نیاز‌های جامعه و گردش اقتصادی دارد، اظهار داشت: آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی، شناخت حقوق و تکالیف قانونی و استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در نظام مالیاتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش دغدغه‌های فعالان صنفی، پیشگیری از بروز مشکلات مالیاتی و ایجاد بستر مناسب برای فعالیت سالم و قانون‌مند واحد‌های کسبی داشته باشد.

«نشان‌دار کردن مالیات»؛ فرصتی برای مشارکت مؤدیان

او با اشاره به ظرفیت قانونی «نشان‌دار کردن مالیات» افزود: این امکان، فرصت ارزشمندی برای مشارکت مؤدیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی فراهم می‌کند؛ اصناف و صاحبان مشاغل می‌توانند هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی، با استفاده از این ظرفیت، طرح‌ها و پروژه‌های مورد تأیید را در حوزه‌هایی همچون بهداشت، درمان، امور عمرانی و سایر بخش‌های اولویت‌دار انتخاب کنند و سهمی مؤثر در توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی کشور داشته باشند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل و همکاری میان مجموعه اصناف و دستگاه‌های اجرایی، آگاهی‌بخشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای را از رویکرد‌های مهم این اتاق در حمایت از فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: بسیاری از مشکلات واحد‌های صنفی در حوزه مالیات، ناشی از ناآگاهی از مقررات، پیچیدگی فرآیند‌های اجرایی و ابهامات موجود در انجام تکالیف قانونی است؛ از این‌رو فراهم کردن دسترسی آسان اصناف به کارشناسان و مشاوران تخصصی می‌تواند در پیشگیری از بروز مشکلات و تسهیل امور آنان بسیار مؤثر باشد.

در همین راستا و با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان فارس، میز خدمت مالیاتی در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس برپا می‌شود تا فعالان صنفی بدون نیاز به مراجعه به مراکز مختلف، از خدمات راهنمایی، مشاوره و پاسخگویی کارشناسان امور مالیاتی بهره‌مند شوند.

این میز خدمت از ۱۸ تا ۳۰ آبان‌ماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۲ در محل اتاق اصناف مرکز استان فارس دایر است و کارشناسان مربوطه به سؤالات، ابهامات و مسائل مالیاتی اصناف، کسبه و بازاریان پاسخ می‌دهند.

دعوت از اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی

جوانمردی در پایان با دعوت از رؤسای اتحادیه‌های صنفی و تمامی فعالان اقتصادی برای اطلاع‌رسانی و بهره‌مندی از این فرصت تصریح کرد: اتاق اصناف مرکز استان فارس در راستای صیانت از حقوق صنفی، ارتقای آگاهی اقتصادی و تسهیل فعالیت واحد‌های کسبی، پیگیری مسائل و دغدغه‌های مالیاتی جامعه اصناف را در تعامل با دستگاه‌های مسئول دنبال می‌کند.

او افزود: انتظار می‌رود فعالان صنفی با مراجعه به‌موقع به میز خدمت و استفاده از راهنمایی کارشناسان، اظهارنامه‌های مالیاتی خود را در مهلت قانونی تکمیل و ارسال کنند تا ضمن جلوگیری از تبعات ناشی از تأخیر، زمینه فعالیت شفاف‌تر، مطمئن‌تر و قانون‌مندتر واحد‌های صنفی فراهم شود.

منبع: اصناف فارس