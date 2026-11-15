باشگاه خبرنگاران جوان؛آرمان صالحی _ مصطفی باقری، مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین افتتاحیه سیزدهمین و چهاردهمین جشنواره ملی رویش در دانشگاه کردستان، اظهار کرد: افزایش ۹۰ درصدی آثار ارسالی به این دوره از جشنواره، بیانگر استقبال بیشتر دانشجویان از فعالیت‌های فرهنگی و ظرفیت بالای کانون‌های دانشجویی است.

وی با قدردانی از دانشجویان و عوامل اجرایی دانشگاه کردستان، تلاش و همراهی آنان را در برگزاری این رویداد قابل تقدیر دانست و گفت: دانشجویان با انرژی، انگیزه و روحیه مهمان‌نوازی خود زمینه برگزاری شایسته این جشنواره را فراهم کردند.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم با تأکید بر نقش فعالیت‌های فرهنگی در دوران دانشجویی افزود: دانشگاه تنها محل آموزش و کسب دانش تخصصی نیست، بلکه فرصتی برای تقویت توانمندی‌های فردی، پرورش مهارت‌های نرم و یادگیری شیوه تعامل مؤثر با دیگران به شمار می‌رود.

باقری، احترام متقابل و توجه به کرامت انسانی را از ضرورت‌های فعالیت در محیط‌های دانشگاهی دانست و بیان کرد: در دانشگاهی که از تنوع فرهنگی و اجتماعی برخوردار است، همدلی، همراهی و پذیرش تفاوت‌ها باید مبنای ارتباط و همکاری میان دانشجویان قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به حضور نمایندگان ۱۳ دانشگاه در این رویداد، این مشارکت را نشانه علاقه و انگیزه دانشجویان برای حضور در عرصه‌های فرهنگی عنوان کرد و از فعالان این حوزه خواست ظرفیت‌های موجود را برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی به کار بگیرند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به برخی محدودیت‌ها در حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: از فعالان فرهنگی دانشگاه‌هایی که با کمبود امکانات و حمایت مواجه بوده‌اند، عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم با برنامه‌ریزی و تدابیر صورت‌گرفته، بخشی از این مشکلات در نیمه دوم سال برطرف شود.

باقری درباره روند ارزیابی آثار نیز اظهار کرد: داوری آثار باید بر پایه دقت، تخصص و عدالت انجام شود؛ به همین منظور از ظرفیت استادان، متخصصان و افراد باتجربه در حوزه‌های مرتبط استفاده شده است.

وی با اشاره به مشارکت بیش از ۱۶۰ داور در ارزیابی آثار سیزدهمین و چهاردهمین دوره جشنواره ملی رویش، از تلاش داوران و دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در پایان با تجلیل از حضور و تلاش دانشجویان و فعالان فرهنگی، بر ضرورت تداوم حمایت از ایده‌ها و فعالیت‌های خلاقانه در دانشگاه‌ها تأکید کرد و یاد و خاطره شهدای علم و دانشگاه را گرامی داشت.