معاون شهردار تهران گفت: گران‌سازی پایتخت راهکار کاهش مهاجرت نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  به گزارش روابط عمومی معاونت هماهنگی و امور مناطق، لطف الله فروزنده گفت: امروز یکی از رئوس اصلی مدیریت شهری مشارکت مردم در اداره شهر است چرا که بدون مشارکت مردم نظام اداری نمی‌تواند کارایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تمرکز زدایی از تهران یکی از راهکار‌های اساسی در حل چالش‌های آن است گفت: آیا این تمرکز زدایی به معنای گران سازی تهران است؟ مسلما خیر چرا که در تهران باید دسترسی همه به خدمات یکسان باشد و این رویه‌ای بوده که شهردار تهران در دوره ششم مشی همه مناطق، شرکت‌ها و سازمان‌ها قرار داده است.

وی ادامه داد: وقتی امروز می‌بینید که در تهران بیشترین هزینه در حمل و نقل عمومی می‌شود به معنای دسترسی شهروندان به حمل و نقل عمومی است و این یعنی ارزان سازی تهران. توسعه ۱۶۰ کیلومتری مترو تهران با ساخت خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ و احداث ۲۴ ایستگاه، انعقاد قرار داد ساخت ۱۰۰۰ واگن مترو و همچنین ورود اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی همه گواه این مدعاست.

فروزنده در ادامه افزود: در طی ۲۰ سال جمعیت تهران ۴۷ درصد رشد کرده، اما در حاشیه تهران ۱۲۰۰ برابر شده است این بدان معنا نیست که باید تهران را گران کنیم تا این رشد جمعیتی کاهش پیدا کند بلکه بدان معناست که باید تهران را درست اداره کنیم بر اساس ضوابط و طرح‌های جامع و تفصیلی.

وی افزود: یکی از این راهکار‌ها رشد عمودی شهر مطابق با طرح تفصیلی و قوانین شهرسازی است. از طرفی تهران ظرفیت‌های بیشماری برای سرمایه گذاری دارد نظیر ظرفیت شن چاله‌ها که ۴۰۰ هکتار فضای بینظیر برای سرمایه گذاری در جنوب تهران که به همت شهرداری تهران مهیای سرمایه گذاری است. این اقدامات سبب خواهد شد تهران یک قطب سرمایه گذاری شود و عواید آن صرف ارتقا خدمات برای شهروندان گردد.

معاون شهردار تهران افزود: البته ارزان سازی پایتخت بدون تقویت شهرستان‌ها و استان‌های دیگر در مسیر تولید موفق نخواهد بود و دولت در این مسیر باید تسهیل گرد و حمایت گر باشد.

معاون شهردار تهران در ادامه گفت: اجرای طرح تورم صفر نیز یکی دیگر از اقدامات قابل دفاع مدیریت شهری بوده است. در حالی که تورم انتظاری بیشترین آسیب را به شهروندان و سبد معیشت آنان وارد کرده و می‌کند اجرای طرح تورم صفر با هدف ثبات قیمت و حتی کاهش قیمت اقلام ضروری سبب خواهد شد شهروندان به زندگی در ابر شهر ایران زمین امیدوار باشند.

برچسب ها: شهرداری ، حمل و نقل
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۳ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
نه بقیه شهراخیلی ارزونه 🙄😏
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