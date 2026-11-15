رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده ۵۰ درصد از مردم دچار چاقی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - نادر توکلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در نشست خبری اولین همایش چاقی بالینی به مناسبت هفته ملی دیابت گفت: بر اساس آخرین پیمایش انجام شده ۵۰ درصد از افراد، دچار چاقی هستند و در دنیا ایران رتبه ۴۲ از نظر چاقی را دارد.

به گفته وی چاقی از عوامل بروز بیماری‌های مختلف در افراد است. تغذیه و امنیت غذایی از جمله مسائل مهم در حوزه سلامت محسوب می‌شود.

توکلی تصریح کرد: چاقی باعث بروز بیماری‌های قلبی، کلیوی و کبدی خواهد شد؛ با اصلاح سبک زندگی و‌کاهش وزن از شیوع بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری خواهد شد.

وی با اشاره به مجمع عالی سلامت بیان کرد: در ابن مجمع رئیس جمهور و وزیر بهداشت عضویت دارند؛ موضوعات سلامت فقط مختص وزارت بهداشت نبوده بلکه سازمان‌های دیگر نیز اثرگذار هستند.

در ادامه نشست، عبدالرضا نوروزی دبیر علمی کنگره چاقی بالینی گفت:اکنون وضعیت چاقی و اضافه وزن در ایران مناسب نیست و باید برنامه ریزی بهتری در این خصوص انجام شود.

به گفته وی شیوع چاقی در ببن کودکان در حدود ۶/۵ درصد است و در چند سال آینده حدود ۷۰ درصد از مردم ایران چاق خواهند بود.

نوروزی با اشاره به بروز بیماری‌های غیر واگیر تاکید کرد: سند پیشگیری از بیماری‌های مزمن غیر واگیر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به تصویب رسیده است؛ بیماری‌های غیرواگیر عامل بروز مرگ و میر در کشور است.

در ادامه نشست، تیموری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در پنج سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ مقاله مرتبط با چاقی در ایران نوشته شده است. اکنون دو درصد از مقالات تولید علم برای پژوهشگران ایرانی است.