رئیس‌جمهور برزیل اعلام کرد این کشور برای مقابله با تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ، تصمیم گرفته است شرکای تجاری خود را در سراسر جهان گسترش دهد و وابستگی به بازار آمریکا را کاهش دهد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، روز یکشنبه اعلام کرد کشورش در واکنش به تعرفه‌های اعمال‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تصمیم گرفته است به‌منظور مقابله با فشار‌های تجاری واشنگتن، به دنبال شرکای جدید در سراسر جهان باشد.

لولا در یک نشست خبری در مانیل گفت: «به‌جای آنکه گریه کنیم یا از دولت آمریکا التماس کنیم که به برزیل رحم کند، تصمیم گرفتیم به دنبال شرکای دیگری باشیم که بتوانیم کالاهایمان را به آنها بفروشیم و از آنها خرید کنیم.»

وی افزود سهم آمریکا از تجارت خارجی برزیل به ۹.۲ درصد کاهش یافته است، اما در همین مدت حجم مبادلات تجاری این کشور با چین ۲۰ درصد، با آلمان ۱۵.۸ درصد، با اندونزی ۱۵ درصد و با ویتنام ۱۳ درصد افزایش داشته است.

رئیس‌جمهور برزیل همچنین تأکید کرد که تجارت این کشور با ۵۰ کشور جهان به‌طور متوسط ۱۰.۵ درصد رشد کرده است.

لولا در پایان گفت برزیل درصدد است به شریک دائمی اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) تبدیل شود تا از این طریق حجم مبادلات تجاری خود با اعضای این اتحادیه را دو برابر کرده و وابستگی‌اش به یک کشور واحد را کاهش دهد.

منبع: بریکینگ د نیوز

برچسب ها: رئیس جمهور برزیل ، تعرفه
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