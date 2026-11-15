سرپرست باشگاه استقلال خوزستان مدعی است داور برای شکست نخوردن استقلال تلاش کرد.

بهنام ابوالقاسم پور سرپرست یاشگاه استقلال خوزستان مدعی شد داور بازی را ادامه داد تا استقلال به گل برسد و از شکست فرار کند.

به تازگی بهنام ابوالقاسم‌پور سرپرست باشگاه استقلال خوزستان مدعی شده است که در مکالمه داور با اتاق var از او خواسته شده بازی را به اتمام برساند اما او بازی را ادامه داده است تا استقلال به گل تساوی برسد.

 بهنام ابوالقاسم‌پور مدعی شد در دیدار استقلال – استقلال خوزستان، در اتاق VAR اعلام شده بود بازی تمام است، اما داور بازی را بیشتر ادامه داد و استقلال به گل تساوی رسید.
 
او در این‌باره گفت: آقای کوپال ناظمی باید بگویید چرا بازی را ادامه داد تا استقلال به گل تساوی برسد؟ من خودم به آقای پیام حیدری تلفن زدم و گفتم چرا این بازی ۱۱۳ دقیقه ادامه داشت و او گفت در مکالمات با داور به او گفتیم که بزای تمام شده اما داور با تصمیم خودش بازی را ادامه داد.

برچسب ها: باشگاه استقلال خوزستان ، باشگاه استقلال تهران
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