انرژی سازمان پدافند غیرعامل گفت: باید در زمینه خوداتکایی و خودکفایی در حوزه برق اقدام کنیم و حداقل ۵۰ درصد تأمین آب اضطراری از نظر تأمین برق باید خودکفا باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اسدی، معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل، در رزمایش پدافند غیرعامل صنعت آب با تأکید بر ضرورت افزایش تاب‌آوری کشور در شرایط جنگی گفت: مهم‌ترین اصل در حوزه پدافند غیرعامل، تضمین تاب‌آوری کشور در شرایط جنگی است. نباید فراموش کنیم که کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و جبهه باطل تمام تلاش خود را برای وارد کردن ضربه به میهن عزیزمان به کار گرفته است، اما تاکنون به لطف خداوند و با یاری مردم و مسئولان موفق نشده و موفق نخواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت شناخت محور‌های اصلی تهدید علیه صنعت آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: تهدیدات اصلی در شرایط کنونی باید شناسایی و اولویت‌بندی شوند. محور نخست تهدیدات، تهدیدات نظامی است که هم به‌صورت اصابت مستقیم و هم اصابت غیرمستقیم مطرح می‌شود و تجربیات آن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نمایان بود.

اسدی افزود: در این زمینه، پراکنده‌سازی و حفاظت از تجهیزات در برابر پیامد‌های تهدید اهمیت زیادی دارد. اقدامات ارزشمندی در زمینه خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و سازماندهی نیروی انسانی انجام شده است، اما لازم است پراکنده‌سازی و حفاظت از این تجهیزات نیز در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه دشمن در تهدیدات خود در نقاط مختلف کشور، انبار‌های لجستیکی را نیز به‌صورت عمدی هدف قرار داده است.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به حملات امنیتی و خرابکاری به‌عنوان دومین محور تهدیدات گفت: این تهدیدات به‌ویژه در حوزه آلودگی و کیفیت منابع آب اهمیت دارد و باید اقدامات جدی و سناریو‌های محتمل در این زمینه بررسی شود.

وی حملات سایبری را سومین محور تهدیدات دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه شبکه تأمین و توزیع آب به‌صورت محلی فعالیت می‌کند و بخش قابل توجهی از این شبکه به‌صورت ثقلی و جزیره‌ای خدمات‌رسانی دارد، تهدیدات سایبری بیشتر با هدف جمع‌آوری اطلاعات، جاسوسی و دسترسی به اسناد و مدارک دنبال می‌شود؛ بنابراین لازم است در این حوزه نیز دقت کافی صورت گیرد.

اسدی با تأکید بر اجرای دستورالعمل‌های مصوب کمیته دائمی پدافند غیرعامل در تدوین طرح‌های پدافند غیرعامل در شرایط جنگی بیان کرد: برای پایداری تأمین و توزیع آب، سه طرح از اولویت اساسی برخوردار است.

وی نخستین و مهم‌ترین طرح را پاسخ به شرایط اضطراری در برابر تهدیدات دشمن عنوان کرد و گفت: یکی از چالش‌های اصلی کشور، با وجود گذشت بیش از یک سال از شرایط جنگی، ادامه انجام امور جاری و برنامه‌ریزی بر اساس شرایط عادی است؛ در حالی که کشور با شرایط جنگی مواجه است و باید در هر لحظه آمادگی مقابله با تشدید تنش‌ها و تهدیدات وجود داشته باشد.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: اقدامات خوبی در حوزه دفاعی و نظامی انجام شده، اما ضروری است آمادگی در لایه‌های زیرساختی نیز حفظ و ارتقاء پیدا کند.

اسدی دومین طرح اولویت‌دار را بهینه‌سازی وابستگی‌ها دانست و با قدردانی از برگزارکنندگان رزمایش گفت: در شرایط جنگی نیز اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است. بنده شخصاً شاهد حادثه میدان تجریش و آسیب به خطوط انتقال بودم و از نزدیک مشاهده کردم که همکاران صنعت آب با چه سرعت عملیاتی برای بازیابی و بازگرداندن خدمات اقدام کردند.

وی با بیان اینکه وابستگی به شبکه برق یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌ها و پاشنه آشیل زیرساخت‌های خدمات‌رسان است، تأکید کرد: باید در زمینه خوداتکایی و خودکفایی در حوزه برق اقدام کنیم و حداقل ۵۰ درصد تأمین آب اضطراری از نظر تأمین برق باید خودکفا باشد. این شاخص از سوی بسیاری از مدیران شرکت‌های آب و فاضلاب استانی که در این جلسه حضور داشتند، به‌خوبی رعایت شده است، اما لازم است اقدامات بیشتری در این زمینه انجام شود.

اسدی تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی نباید به شبکه سراسری برق وابستگی کامل داشته باشیم. در شرایط عادی نیز ناترازی‌هایی در شبکه برق وجود دارد و در شرایط جنگی و تشدید تنش‌ها ممکن است این مشکلات چند برابر شود.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به اهمیت آب به‌عنوان یکی از نیاز‌های اصلی و روزمره مردم گفت: آب یکی از نیاز‌های اساسی آحاد جامعه است و افراد بدون گاز، برق و امکانات بهداشتی نهایتاً می‌توانند مدت محدودی دوام بیاورند. بر اساس سناریو‌هایی که توسط منابع ما بررسی شده، در برنامه‌های مربوط به تخلیه شهرها، تمرکز بر حوزه آب برای ایجاد اختلال در این بخش قرار دارد؛ بنابراین اقدامات صنعت آب و فاضلاب بسیار ارزشمند است و نقش مهمی در امنیت شهرها، مناطق مرزی و جزایر کشور دارد. خوشبختانه همکاران این صنعت در شرایط بمباران و تهدید نیز پای کار بوده‌اند.

وی سومین طرح اولویت‌دار را تداوم کارکرد و بازیابی پس از حادثه عنوان کرد و گفت: در این زمینه، پیشنهاد می‌کنم از الگوی تأمین و توزیع آب در خراسان رضوی استفاده شود. مدیرعامل آبفای این استان از روش‌های جدید، الگو‌های بهینه‌سازی توزیع و پایش‌های لحظه‌ای استفاده کرده است و همان‌طور که در گزارش ارائه‌شده نیز مشخص بود، با وجود کاهش منابع، مدیریت توزیع آب در این استان با هیچ‌گونه اختلالی مواجه نشد.

اسدی با تأکید بر ضرورت پشتیبانی و ارائه خدمات به آحاد جامعه، به‌ویژه مردم، اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی فعالیت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، پشتیبانی و ارائه خدمات به مردم است. در این زمینه باید از ظرفیت آگاه‌سازی، اطلاع‌رسانی و بسیج مردمی در شرایط اضطراری استفاده کنیم.

وی افزود: اگر وظیفه تأمین و توزیع آب صرفاً بر عهده شرکت‌های آب و فاضلاب گذاشته شود، قطعاً با محدودیت ظرفیت مواجه خواهیم بود؛ بنابراین باید با مشارکت مردم و بسیج آحاد جامعه این مأموریت را به نتیجه برسانیم.

معاون انرژی سازمان پدافند غیرعامل پیشنهاد کرد: در رزمایش‌های بعدی، از ظرفیت مردم نیز استفاده شود. همان‌طور که در صنعت نفت در حوزه قطع و وصل و توزیع سوخت از ظرفیت‌های مختلف استفاده می‌شود، شرکت‌های آب و فاضلاب نیز علاوه بر کارکنان و پیمانکاران خود باید ظرفیت مردمی را به کار بگیرند تا در شرایط اضطراری عملکرد موفق‌تری داشته باشند.