باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _گاهی ساختن یک مدرسه از یک مطالبه آغاز می‌شود و با کنار هم قرار گرفتن سهم‌های کوچک، به حرکتی بزرگ می‌رسد؛ حکایت دبستان شهدای خبرنگار کرمان نیز همین است؛ پویشی که خبرنگاران آن را آغاز کردند و حالا بیش از پیش به همراهی مردم، مدیران، خیران و صنوف نیاز دارد.

محمدرضا وحیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان، تازه‌ترین مدیری است که به این پویش پیوسته است. او با پرداخت یک میلیون تومان و خرید بیش از ۷۰ سهم ۱۴ هزار تومانی، از حرکتی حمایت کرده که هدفش فراتر از جمع‌آوری کمک مالی و در حقیقت، شکل‌دادن به فرهنگ مشارکت عمومی است.

وحیدی با اشاره به کلنگ‌زنی دبستان شهدای خبرنگار گفت: اگر هر شهروند استان ۱۴ هزار تومان برای این پویش مشارکت کند، می‌توان یک مدرسه احداث کرد. شاید این مبلغ به‌تنهایی رقم قابل توجهی نباشد، اما اگر چنین فرهنگی در استان شکل بگیرد، می‌توان کار‌های بزرگی انجام داد.

او اقدام خبرنگاران را ارزشمند دانست و پیشنهاد کرد این حرکت به الگویی برای دیگر اقشار و صنوف تبدیل شود تا هر صنف، بنایی به یادگار از خود برای استفاده عموم مردم بسازد.

سهم‌های کوچک، بنا‌های ماندگار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان تأکید کرد که هدف اصلی این پویش، صرفاً مبلغ واریزی افراد نیست، بلکه جریان‌سازی برای انجام کار‌های خیرخواهانه و افزایش شمار مشارکت‌کنندگان است.

وحیدی با اشاره به تجربه مشارکت خیران در اجرای پروژه‌های عمرانی در نقاط مختلف کشور، از ساخت بسیاری از ساختمان‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه ولی‌عصر (عج) در رفسنجان با کمک خیران و همچنین احداث بخش قابل توجهی از اماکن عمومی استان یزد با مشارکت مردم یاد کرد.

وی با بیان اینکه منابع دولتی به‌تنهایی پاسخگوی همه نیاز‌های عمرانی جامعه نیست، گفت: اگر بتوانیم مردم را به سمت مشارکت در این زمینه هدایت کنیم، اقدامات بزرگی در استان انجام خواهد شد.

به گفته وحیدی، حضور مردم در ساخت پروژه‌های عام‌المنفعه، علاوه بر کمک به تأمین منابع، احساس تعلق و مسئولیت‌پذیری آنان را افزایش می‌دهد و زمینه مشارکت بیشتر در نگهداری از این بنا‌ها را فراهم می‌کند.

همراهی‌هایی که باید به ساخت مدرسه برسند

پویش ساخت دبستان شهدای خبرنگار پیش از این نیز با همراهی شماری از مدیران و دستگاه‌های اجرایی استان روبه‌رو شده است؛ حبیب‌الله خنجری، فرماندار شهرستان کرمان، امین فخر، مدیر درمان تأمین اجتماعی استان و رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان، با خرید چندین سهم ۱۴ هزار تومانی به این حرکت پیوسته‌اند.

در بخش اجرایی نیز شهرداری کرمان، شهرداری باغین و اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان در تسطیح زمین و تأمین شن و آهک برای عملیات شفته‌ریزی مشارکت داشته‌اند؛ همراهی‌هایی که نشان می‌دهد ساخت این مدرسه به همکاری مردم و دستگاه‌های مختلف گره خورده است.

با این حال، پیوستن مدیران و ثبت مشارکت‌ها تنها بخشی از مسیر است. آنچه اهمیت دارد، تداوم حمایت‌ها، شفافیت در اعلام میزان کمک‌ها و هزینه‌کرد آنها و در نهایت، تکمیل مدرسه‌ای است که قرار است یاد شهدای رسانه را با آموزش و آینده‌سازی پیوند بزند.

مدرسه شهدای خبرنگار نباید فقط در خبر‌ها و فهرست مشارکت‌ها باقی بماند؛ هر سهم باید یک قدم این پروژه را به کلاس درس نزدیک‌تر کند تا روزی که زنگ مدرسه به صدا درمی‌آید، حاصل همدلی صد‌ها و هزاران نفر در برابر چشم دانش‌آموزان کرمان قرار بگیرد.

حرف آخر ...

بعضی نام‌ها را نباید فقط در قاب عکس‌ها و یادبود‌ها زنده نگه داشت؛ می‌توان به نامشان مدرسه ساخت، چراغ دانایی را روشن کرد و اثری به جا گذاشت که سال‌ها بعد هم پابرجا بماند. دبستان شهدای خبرنگار فرصتی برای چنین یادگاری است؛ فرصتی که با سهم‌های ۱۴ هزار تومانی آغاز می‌شود و با همراهی مردم جان می‌گیرد.



برای آنکه شما هم در ساخت این یادگار ماندگار سهم داشته باشید، با مراجعه به آدرس الکترونیکی https://besazemadrese.ir/l/OpkP به پویش ساخت دبستان شهدای خبرنگار بپیوندید.