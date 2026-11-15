بانک ملی ایران در ادامه رویکرد جدید خود برای توسعه بازاریابی هدفمند، جذب منابع و گسترش همکاری با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، با گروه صنعتی ایران‌خودرو تفاهم‌نامه همکاری راهبردی امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک ملی ایران در ادامه رویکرد جدید خود برای توسعه بازاریابی هدفمند، جذب منابع و گسترش همکاری با بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، با گروه صنعتی ایران‌خودرو تفاهم‌نامه همکاری راهبردی امضا کرد؛ توافقی که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سهم بانک از بازار خدمات مالی شرکت‌های بزرگ و تقویت نقش آن در تأمین مالی زنجیره تولید کشور باشد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این تفاهم‌نامه با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک ملی ایران، حسن قره‌یی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو و جمعی از معاونان و مدیران ارشد دو مجموعه، در محل شرکت ایران‌خودرو به امضا رسید.

بازاریابی هدفمند و توسعه همکاری‌های راهبردی
محسن سیفی در این مراسم با اشاره به جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشور، بر ضرورت توسعه همکاری‌های بانکی و صنعتی و بهره‌گیری از ظرفیت بنگاه‌های بزرگ برای تقویت تولید و گسترش تعاملات اقتصادی تأکید کرد.

وی با اعلام آمادگی بانک ملی ایران برای ارائه خدمات متنوع مالی به ایران‌خودرو اظهار داشت: اعتقاد دارم باید از ظرفیت‌های زنجیره تأمین خدمات مالی به بهترین شکل استفاده کنیم و در حوزه‌های مختلف، از جمله تسهیلات، خدمات ارزی، تأمین مالی ریالی و ابزار‌های تعهدی زنجیره تأمین، زمینه همکاری‌های گسترده‌تری را فراهم آوریم.

مدیرعامل بانک ملی ایران، شناسایی دقیق نیاز‌های مشتریان بزرگ حقوقی و ارائه راهکار‌های متناسب با فعالیت‌های آنان را از الزامات توسعه همکاری‌های مؤثر دانست و افزود: تعامل دو مجموعه می‌تواند زمینه استفاده بهتر از ظرفیت‌های مشترک، تسهیل فرآیند‌های تولید و گسترش خدمات بانکی را فراهم کند.

بانک ملی ایران؛ پشتیبان مالی زنجیره تولید خودرو
سیفی با اشاره به گستردگی شبکه شعب و توانمندی‌های بانک ملی ایران در ارائه خدمات مالی و بانکی تصریح کرد: آمادگی داریم در حوزه‌های مختلف در کنار ایران‌خودرو باشیم و با شناسایی فرصت‌های مشترک، سطح همکاری‌های دو مجموعه را ارتقا دهیم.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت چابکی سازمانی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود گفت: همکاری با ایران‌خودرو فرصت مناسبی برای ایفای نقش مؤثرتر بانک ملی ایران در تأمین مالی زنجیره تولید و پشتیبانی از فعالیت قطعه‌سازان است.

سیفی افزود: توسعه این همکاری‌ها، علاوه بر حمایت از صنعت خودرو، ظرفیت تازه‌ای برای گسترش بانکداری شرکتی، افزایش گردش منابع و تقویت ارتباط بانک ملی ایران با مجموعه گسترده‌ای از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی مرتبط با زنجیره خودروسازی ایجاد می‌کند.

استقبال ایران‌خودرو از توسعه تعاملات بانکی
حسن قره‌یی، مدیرعامل ایران‌خودرو، نیز در این نشست با تشریح شرایط عملیاتی و چالش‌های صنعت خودرو، بر اهمیت تأمین پایدار نیاز‌های مالی و حفظ استمرار تولید تأکید کرد.

وی همکاری با بانک ملی ایران را فرصتی برای تأمین نیاز‌های ریالی و ارزی این مجموعه و پشتیبانی از زنجیره تأمین دانست و بر ضرورت گسترش تعاملات مالی و بانکی میان دو مجموعه تأکید کرد.

فرصت‌های تازه برای جذب منابع و توسعه بازار
امضای این تفاهم‌نامه در چارچوب حرکت بانک ملی ایران به سمت بازاریابی فعال، توسعه روابط پایدار با مشتریان بزرگ و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی بنگاه‌های تولیدی قابل ارزیابی است.

گستردگی فعالیت‌های ایران‌خودرو و ارتباط آن با شبکه تأمین‌کنندگان و قطعه‌سازان، فرصت مناسبی برای توسعه خدمات مالی، افزایش تعاملات بانکی و جذب منابع جدید فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه بانک ملی ایران را در بازار خدمات مالی شرکت‌های بزرگ تقویت کند.

مدیرعامل بانک ملی ایران و هیأت همراه در پایان مراسم از جدیدترین محصولات سواری و دستاورد‌های ایران‌خودرو بازدید کردند و در جریان روند توسعه تولیدات این شرکت قرار گرفتند.

برچسب ها: بانک ملی ایران ، ایران خودرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ان حزب الله هم الغالبون
۱۴:۱۲ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
این هم نوعی بنگاه داری ، سپرده های مردم که باید صرف توسعه و آبادانی ایران گردد سر از کجاها که در نمی آورد . برای یک وام 100 میلیونی باید ماه ها دوید و می گویند اعتبار نیست پس اینها چییند .
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
راه برون رفت از دلال بازی و احتکار خودرو الزام خودروسازان به فروش غیر نقدی فقط از طریق تسهیلات و فقط به مصرف کننده ی نهایی است
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
خوابتون خیر باشه. یه هفتهپیش امضاکرون. چقدر شما عقب مانده هستید
۰
۲
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