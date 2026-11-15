باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در جمع خبرنگاران، با اشاره به دستور جلسات امروز شورا اظهار کرد: غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری، به‌منظور ارائه گزارش برنامه اقدام برای ساماندهی، پایش عملکردی و تمرکززدایی از استان تهران و محدود ساختن ساخت‌وساز، در صحن شورا حضور خواهد یافت. همچنین بررسی یک‌فوریت طرح «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۶» در دستور کار شورا قرار دارد. یک‌فوریت تمدید زمان رایگان بودن مترو و اتوبوس‌های تهران نیز از دیگر دستور جلسات امروز است.

وی با اشاره به وضعیت آلودگی هوا گفت: حالمان خوب نیست، اما در این شرایط چاره‌ای نداریم و باید تلاش کنیم وضعیت بهتر شود. واقعاً حیف است که مردم تهران، کرج، اراک و اصفهان در چنین شرایطی زندگی کنند؛ شرایطی که بخشی از آن ساخته دست خودمان است. امیدواریم بتوانیم از این وضعیت رهایی پیدا کنیم. مردم تهران به‌خوبی نفس نمی‌کشند، در حالی که تنفس، نیاز اولیه هر انسان و جانوری است.

رییس شورای شهر تهران اضافه کرد: باید در این زمینه فکر اساسی کرد و به همین دلیل اعلام کردیم که به‌جای در نظر گرفتن امتیازات و تسهیلات برای مردم، باید ناوگان حمل‌ونقل عمومی را افزایش دهیم. ما وظیفه داریم ناوگان حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهیم، اما متأسفانه این اقدام به‌خوبی انجام نشده است. متأسفانه واگن‌ها هنوز وارد نشده‌اند و امسال نیز اقدام مهمی در حوزه اتوبوس‌ها صورت نگرفته است. درست نیست که مردم در چنین شرایطی آلودگی هوا را تحمل کنند.

چمران ادامه داد: دستگاه‌ها باید به تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل کنند. در دولت شهید رئیسی، دو جلسه در این زمینه برگزار کردیم و از تمامی افرادی که در قانون هوای پاک مسئولیت داشتند، درخواست شد گزارش عملکرد خود را ارائه دهند. امیدواریم این قانون مورد توجه قرار گرفته و به‌درستی رعایت و اجرا شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نظارت بر حریم شهر تهران اظهار کرد: نظارت بر حریم بر عهده شهرهاست تا از حریم خود حفاظت کنند. اختلاف‌نظر میان دستگاه‌ها ممکن است موجب سوءاستفاده برخی افراد شود که مایه تاسف است.