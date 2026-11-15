باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دادگاهی در اردن روز یکشنبه سه مرد را به اتهام دست داشتن در حمله مسلحانه مرگبار به یک کلیسای ارتدوکس یونانی در روستای حمود، واقع در استان کرک به اعدام با طناب دار محکوم کرد.

در حمله ۲۳ اکتبر (اول آبان) به مراسم تشییع جنازه در این کلیسا، ۹ نفر کشته و ۲۵ نفر زخمی شدند.

مقام‌های اردنی اعلام کردند عاملان حمله، دو برادر اردنی و یکی از بستگان آنها از طریق ازدواج بودند که پس از تیراندازی متواری شدند و سه روز بعد بازداشت شدند.

ارتش اردن در بیانیه‌ای اعلام کرد دادگاه امنیت دولتی این سه نفر را به اتهام ارتکاب اقدامات تروریستی منجر به مرگ، جرایم مربوط به سلاح، توطئه برای انجام اقدامات تروریستی و ترویج افکار یک سازمان تروریستی محکوم کرده است.

این حمله واکنش‌های گسترده‌ای در اردن، کشوری با اکثریت جمعیت مسلمان برانگیخت. مسیحیان حدود سه درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.

منبع: فرانس ۲۴