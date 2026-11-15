مستند بلند «قصه روز شنبه» به کارگردانی مطهره عدالتخواه، برای حضور در جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت آماده نمایش شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این مستند که محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت است؛ روایتی متفاوت از افرادی است که هر یک به شکلی در مواجهه با حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز بی‌گناه این مدرسه،درگیر شده‌اند و هر کدام روایت‌ها و ناگفته‌هایی از این واقعه تلخ را با خود دارند.

مطهره عدالتخواه در روزهای ابتدایی وقوع این جنایت، با حضور در میناب، ساخت این مستند را آغاز کرد تا از زاویه‌ای متفاوت به روایت این حادثه و بازتاب آن در زندگی افراد درگیر با آن بپردازد.

گفتنی است عدالتخواه پیش از این با مستند کوتاه «انتظار بیست‌وپنج ساله» در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران و جشنواره فیلم مقاومت حضور داشته و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند کوتاه از هر دو جشنواره شده است. این مستند نیز روایتی از زندگی و شهادت یکی از دانش‌آموزان شهید میناب است.

برچسب ها: میناب ، مستند حقیقت
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