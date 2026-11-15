موانع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باید برطرف شود

باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی روز یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور مدیرکل بازرگانی خارجی و مدیر بازرگانی داخلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سرپرست راه‌آهن غرب کشور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و فرایند‌های موجود است که اصلاح آنها نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

وی با قدردانی از بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در این زمینه افزود: بخشی از پیشنهاد‌های مطرح شده توسط فعالان اقتصادی، در پیشنهاد‌های ارائه‌شده به بانک مرکزی نیز مطرح شده است که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت پیگیری جدی این موضوع است.

استاندار کردستان پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان منتخب بخش خصوصی، مسئولان استانی و دستگاه‌های مرتبط را مطرح کرد و گفت: این کمیته می‌تواند پیشنهاد‌های موجود را بررسی، تکمیل و دسته‌بندی کند تا مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت دقیق و کارشناسی تدوین شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی پیشنهادها، می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور برای طرح و پیگیری این مسائل استفاده کرد؛ همچنین ارائه پیشنهاد‌های مستند و کارشناسی می‌تواند زمینه همراهی سایر استان‌ها را برای اصلاح مقررات فراهم کند.

وی در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی استان برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: در کنار پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح ملی، نباید از ظرفیت‌های موجود در استان غافل شد.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تا زمان اصلاح قوانین و فرایند‌های موجود، باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه حمایت و مساعدت بیشتر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و برای رفع مشکلات آنان اقدامات عملی و مؤثر صورت گیرد.

منبع:استانداری