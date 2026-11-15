موانع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باید برطرف شود

لهونی با تأکید بر ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در زمینه تعهدات ارزی گفت: مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه باید به‌صورت کارشناسی بررسی و برای اصلاح قوانین و مقررات مربوط، از ظرفیت‌های استانی و ملی استفاده شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان - آرش زره‌تن لهونی روز یکشنبه در هفتادوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور مدیرکل بازرگانی خارجی و مدیر بازرگانی داخلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سرپرست راه‌آهن غرب کشور در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی ناشی از قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و فرایند‌های موجود است که اصلاح آنها نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

وی با قدردانی از بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در این زمینه افزود: بخشی از پیشنهاد‌های مطرح شده توسط فعالان اقتصادی، در پیشنهاد‌های ارائه‌شده به بانک مرکزی نیز مطرح شده است که نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت پیگیری جدی این موضوع است.

استاندار کردستان پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان منتخب بخش خصوصی، مسئولان استانی و دستگاه‌های مرتبط را مطرح کرد و گفت: این کمیته می‌تواند پیشنهاد‌های موجود را بررسی، تکمیل و دسته‌بندی کند تا مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان به‌صورت دقیق و کارشناسی تدوین شود.

زره‌تن لهونی با اشاره به ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: پس از جمع‌بندی پیشنهادها، می‌توان از ظرفیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور برای طرح و پیگیری این مسائل استفاده کرد؛ همچنین ارائه پیشنهاد‌های مستند و کارشناسی می‌تواند زمینه همراهی سایر استان‌ها را برای اصلاح مقررات فراهم کند.

وی در ادامه بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی استان برای کاهش مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد و افزود: در کنار پیگیری اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها در سطح ملی، نباید از ظرفیت‌های موجود در استان غافل شد.

استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تا زمان اصلاح قوانین و فرایند‌های موجود، باید با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه حمایت و مساعدت بیشتر به تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم شود و برای رفع مشکلات آنان اقدامات عملی و مؤثر صورت گیرد.

منبع:استانداری 

برچسب ها: کردستان ، استانداری کردستان ، فعالان اقتصادی
خبرهای مرتبط
موافقت وزیرراه و شهرسازی با راه‌اندازی «سایت لجستیک» در کردستان
امضای تفاهم‌نامه احداث شهرک لجستیک (بندر خشک) در کردستان
وزیر تعاون:
قطار سنندج- مشهد به صورت آزمایشی راه‌اندازی می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حمایت تحصیلی بهزیستی کردستان ازبیش از چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نیازمند
راه‌آهن سنندج به باشماق می‌رسد
افزایش ۹۰ درصدی مشارکت دانشجویان در جشنواره ملی رویش
سنندج میزبان اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس می‌شود
موانع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باید برطرف شود
معرفت، جوانمردی و اخلاق؛ سه ویژگی شاخص شهدای ورزشکار
جابه‌جایی پنج میلیون تن کالای بین‌المللی از طریق شبکه ریلی کشور
آخرین اخبار
راه‌آهن سنندج به باشماق می‌رسد
موانع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان باید برطرف شود
افزایش ۹۰ درصدی مشارکت دانشجویان در جشنواره ملی رویش
جابه‌جایی پنج میلیون تن کالای بین‌المللی از طریق شبکه ریلی کشور
معرفت، جوانمردی و اخلاق؛ سه ویژگی شاخص شهدای ورزشکار
سنندج میزبان اجلاسیه شهدای لشکر ۲۲ بیت‌المقدس می‌شود
حمایت تحصیلی بهزیستی کردستان ازبیش از چهار هزار و ۵۰۰ دانش‌آموز نیازمند
احیای جایگاه جهانی فرش کردستان در دستور کار قرار گرفت