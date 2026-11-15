بیش از ۲۲ هزار خانوار لرستانی به فیبر نوری متصل شدند

مدیرعامل مخابرات لرستان گفت: مهم‌ترین بخش توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان، پروژه جایگزینی شبکه‌های قدیمی کابل مسی با فیبر نوری است؛ طرحی که می‌تواند کیفیت اینترنت ثابت و ظرفیت ارائه خدمات دیجیتال را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - شمسی‌فر مدیرعامل مخابرات لرستان  در تشریح آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: عملیات توسعه فیبر نوری در خرم‌آباد از حدود یک سال گذشته آغاز شده و در محله‌های مختلف شهر ادامه دارد. 

وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۲۲ هزار خانوار در سطح استان به شبکه فیبر نوری خانگی متصل شده‌اند، افزود: لرستان در اجرای این پروژه در زمره پنج استان برتر کشور قرار گرفته است.

مدیرعامل مخابرات لرستان همچنین از اجرای پروژه فیبر نوری در ۱۰ شهر و مرکز بخش خبر داد و گفت: شهرهای اشترانکوه، چالانچولان، مومن‌آباد، شول‌آباد، معمولان، گراب، کونانی، درب‌گنبد، فیروزآباد و هفت‌چشمه نورآباد از جمله مناطقی هستند که عملیات اتصال منازل در آنها به پایان رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی، عملیات اجرایی در رومشکان نیز انجام شده و بخش کوچکی از کار باقی مانده است. 

فیبر نوری به روستاهای لرستان هم رسید 

شمسی‌فر با اشاره به گسترش پروژه فیبر نوری در مناطق روستایی اظهار کرد: توسعه این شبکه در روستاها بر اساس جمعیت، تعداد خانوارها، نیاز ارتباطی و میزان استقبال مردم در حال انجام است. 

وی روستاهای بابازید و مورانی را از جمله مناطقی معرفی کرد که منازل آنها به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند. 

همچنین در شهرستان بروجرد، روستاهای رضا‌آباد، نبی‌آباد، خشتیانک، حاجی‌آباد و زرشکه و در دیگر مناطق استان نیز روستاهایی از جمله خیان، جهان‌آباد و برناباد در فهرست مناطق برخوردار از این طرح قرار گرفته‌اند. 

مدیرعامل مخابرات لرستان تأکید کرد: توسعه فیبر نوری در روستاها به‌صورت تدریجی و با همکاری مردم و مسئولان شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت تا امکان بهره‌مندی مناطق کمتر برخوردار از خدمات ارتباطی باکیفیت فراهم شود

 

 

برچسب ها: فیبر نوری ، لرستان
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