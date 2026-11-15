بیش از ۲۲ هزار خانوار لرستانی به فیبر نوری متصل شدند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شمسی‌فر مدیرعامل مخابرات لرستان در تشریح آخرین وضعیت اجرای این پروژه گفت: عملیات توسعه فیبر نوری در خرم‌آباد از حدود یک سال گذشته آغاز شده و در محله‌های مختلف شهر ادامه دارد.

وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۲۲ هزار خانوار در سطح استان به شبکه فیبر نوری خانگی متصل شده‌اند، افزود: لرستان در اجرای این پروژه در زمره پنج استان برتر کشور قرار گرفته است.

مدیرعامل مخابرات لرستان همچنین از اجرای پروژه فیبر نوری در ۱۰ شهر و مرکز بخش خبر داد و گفت: شهرهای اشترانکوه، چالانچولان، مومن‌آباد، شول‌آباد، معمولان، گراب، کونانی، درب‌گنبد، فیروزآباد و هفت‌چشمه نورآباد از جمله مناطقی هستند که عملیات اتصال منازل در آنها به پایان رسیده و به بهره‌برداری رسیده است.

به گفته وی، عملیات اجرایی در رومشکان نیز انجام شده و بخش کوچکی از کار باقی مانده است.

فیبر نوری به روستاهای لرستان هم رسید

شمسی‌فر با اشاره به گسترش پروژه فیبر نوری در مناطق روستایی اظهار کرد: توسعه این شبکه در روستاها بر اساس جمعیت، تعداد خانوارها، نیاز ارتباطی و میزان استقبال مردم در حال انجام است.

وی روستاهای بابازید و مورانی را از جمله مناطقی معرفی کرد که منازل آنها به شبکه فیبر نوری متصل شده‌اند.

همچنین در شهرستان بروجرد، روستاهای رضا‌آباد، نبی‌آباد، خشتیانک، حاجی‌آباد و زرشکه و در دیگر مناطق استان نیز روستاهایی از جمله خیان، جهان‌آباد و برناباد در فهرست مناطق برخوردار از این طرح قرار گرفته‌اند.

مدیرعامل مخابرات لرستان تأکید کرد: توسعه فیبر نوری در روستاها به‌صورت تدریجی و با همکاری مردم و مسئولان شهرستان‌ها ادامه خواهد داشت تا امکان بهره‌مندی مناطق کمتر برخوردار از خدمات ارتباطی باکیفیت فراهم شود