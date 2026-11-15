یک فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان -  یک فوریت طرح تمدید مجدد رایگان بودن بهای استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، با رأی موافق اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر تهران به تصویب رسید.

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جریان بررسی این طرح با اشاره به تأخیر در ارائه آن از سوی معاونت حمل‌ونقل شهرداری تهران اظهار کرد: معاون حمل‌ونقل این طرح را دیر ارائه کرد؛ موضوعی که مشابه تأخیر در خرید اتوبوس است، اما در نهایت روز گذشته این طرح یک‌فوریتی ارائه شد.

بنابر این گزارش، پس از تصویب یک فوریت طرح تمدید رایگان بودن استفاده از مترو و اتوبوس در شهر تهران، بررسی این طرح به کمیسیون‌های مربوطه در شورای شهر ارجاع شد.

برچسب ها: اتوبوس ، مترو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
اصلا خدمات دولتی ،درمان ،حمل ونقل ،مدرسه و... باید رایگان باشه یا خیلی کم باشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
اسماعیل
۱۳:۴۱ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
چه لطف بزرگی در حق مردم کردن حالا ما چطوری جبران کنیم برا مسیولین؟!
۰
۲
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