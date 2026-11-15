باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، در نشست فعالان اقتصادی استان با جمعی از مدیران شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در سنندج، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از ضرورت‌های مهم رونق اقتصادی استان دانست و گفت: اتصال خط راه‌آهن سنندج به مرز باشماق از برنامه‌های اصلی مدیریت استان است و باید با پیگیری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود.

وی با قدردانی از عملکرد فعالان اقتصادی در دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: فعالان اقتصادی در شرایط دشوار نیز با مسئولیت‌پذیری و تلاش مستمر به فعالیت خود ادامه دادند و نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند.

استاندار کردستان در ادامه به ظرفیت بندر خشک سنندج اشاره کرد و افزود: این مجموعه یکی از طرح‌های مهم و پیشران توسعه اقتصادی استان به شمار می‌رود که برای اخذ مجوز آن حدود ۲ سال پیگیری صورت گرفت و در نهایت با همکاری مسئولان استانی و ملی به نتیجه رسید.

زره‌تن لهونی با اشاره به دستور ویژه رئیس‌جمهور در سفر به کردستان برای پیگیری این طرح بیان کرد: راه‌اندازی بندر خشک می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل مبادلات تجاری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی استان باشد.

وی موقعیت جغرافیایی کردستان و برخورداری از مرز فعال را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان برشمرد و گفت: نزدیکی به مسیر‌های ارتباطی و دسترسی به مرز باشماق، فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی در کردستان و منطقه فراهم کرده است.

استاندار کردستان با تأکید بر حمایت مدیریت استان از بخش خصوصی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مرزی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل باید با جدیت دنبال شود و اتصال خط راه‌آهن سنندج به مرز باشماق نیز در همین راستا از اولویت‌های استان است.