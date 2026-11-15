باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - رحیم شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل گفت: سطح زیر کشت باغ‌های مرکبات این شهرستان در سال جاری به ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار می‌رسد که از این میزان، ۲۱ هزار و ۲۰۰ هکتار به محصول پرتقال و هزار و ۳۰۰ هکتار به محصول نارنگی اختصاص یافته است.

او افزود: تاکنون ۵۰۰ هکتار پرتقال و ۱۰۰۰ هکتار نارنگی از باغ‌های بابل برداشت شد و بر اساس برآورد‌های کارشناسی، تاکنون ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن مرکبات تولید شده که از این میزان ۱۷ هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و ۳۱ هزار تن نارنگی می‌باشد.

شهیدی‌پور گفت: ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی اولویت اصلی این مدیریت است که در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های دقیق و نظارت مستمر بر روند تولید در دستور کار قرار دارد. برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ترویجی در سطح روستا‌ها با مشارکت مستقیم بهره‌برداران، از جمله اقدامات کلیدی است که برای دستیابی به تولیدی کیفی و کمی صورت گرفته است تا در نهایت شاهد برداشت محصولی مطلوب و بازارپسند باشیم.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه بابل به عنوان یکی از قطب‌های اصلی کشاورزی استان، افزود: فعالیت‌های حوزه مرکبات نقشی کلیدی در اقتصاد منطقه، تأمین نیاز بازار مصرف داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا می‌کند. اجرای برنامه‌های حمایتی و ترویجی ضمن ایجاد انگیزه بیشتر برای تولیدکنندگان، بسترساز تقویت امنیت غذایی و بهبود معیشت باغداران منطقه خواهد بود که ما در مجموعه جهاد کشاورزی با تمام توان از این مسیر حمایت خواهیم کرد.