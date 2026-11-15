باشگاه خبرنگاران جوان - یعرب بن قحطان البوسعیدی؛ سفیر فوق‌العاده و تام‌الاختیار سلطنت عمان در جمهوری اسلامی ایران با حضور در ستاد مبارزه با موادمخدر با دکتر حسین ذوالفقاری؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

حسین ذوالفقاری در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، به نقش سازنده کشور دوست، برادر و مسلمان عمان در طول بیش از چهار دهه گذشته (چه در دوران صلح، چه پیش از جنگ‌های تحمیلی و چه در دوره جنگ‌های تحمیلی) در ارتباط با ایران و منطقه اشاره و اظهار کرد: این امر باعث شده است تا دولت و مردم عمان در میان مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین مردم ایران جایگاه ویژه‌ای داشته باشند.

وی با اشاره به جایگاه والای کشور عمان در منطقه و جهان، افزود: دولت عمان از ثبات و منطق تاریخی در سیاست و ارتباطات خود با جمهوری اسلامی ایران برخوردار است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اقدامات کشور عمان در راستای برقراری امنیت با رعایت حقوق متقابل کشور‌ها در منطقه، ادامه داد: نگاه جمهوری اسلامی ایران به روابط با کشور عمان، نگاهی بسیار بلند و درازمدت است.

ذوالفقاری با ابراز امیدواری از گسترش روابط سیاسی، اقتصادی اجتماعی، حوزه‌های امنیتی و مقابله با مواد مخدر با کشور دوست و برادر عمان، مسئله مواد مخدر را یک مسئله مشترک بین تمام کشور‌های دنیا دانست و گفت: خطر مواد مخدر از جنگ‎ها بیشتر است.

وی با بیان اینکه طبق اطلاعات موجود تعداد پرونده‌های مواد مخدر در کشور عمان رو به افزایش است، گفت: ما علی‌رغم درگیر شدن با موضوع جنگ و دیگر مسائل مربوطه، در ۶ ماهه نخست سال جاری موفق به کشف بیش از ۱۵۰ تن موادمخدر شدیم.

ذوالفقاری با اشاره به صدور فرمان ممنوعیت کشت موادمخدر در کشور افغانستان و تأثیر مثبت چندساله صدور این فرمان، گفت: طبق اطلاعات موجود مجدداً کشت مواد مخدر در افغانستان به سرعت رو به افزایش است و گزارش اخیر سازمان ملل نیز این موضوع را تأیید می‌کند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه دو کشور ایران و عمان نیازمند افزایش همکاری‌های فی‌مابین در زمینه مبارزه با موادمخدر هستند، به قانون مصوب ۲۰۲۶ کشور عمان در زمینه مبارزه با موادمخدر اشاره و تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران طرح‌های مختلفی در زمینه مبارزه با موادمخدر در دستور کار داریم.

وی به آسیب‌شناسی و مطالعات انجام شده در زمینه موادمخدر در سه دهه اخیر در کشورمان اشاره و بیان کرد: ما در حوزه پیشگیری طرح تحول تهیه کردیم، زیرا به نظر ما مهمترین امر در امر مبارزه با موادمخدر مبحث پیشگیری است، همچنین در حوزه درمان اقدامات وسیعی انجام دادیم که اکنون آماده تصویب است.

ذوالفقاری ادامه داد: در طرح جدید معتادان را سطح‌بندی و پروتکل‌های مختلفی تدوین کرده‌ایم همچنین در زمینه کاهش آسیب اقدامات جدیدی صورت گرفته است و طرح احداث مراکز «امید و زندگی» را برای اسکان افراد بی‌سرپناه تدوین کرده‌ایم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه اصلاحات قانون، گفت: بخش‌های مربوط به سیاست‌ها نیز در حال بازنگری است.

وی از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل اطلاعات و تجارب خود در زمینه مقابله با موادمخدر، پیشگیری و درمان با کشور دوست و برادر عمان خبر داد و گفت: موضوع دریا و حمل و نقل مواد مخدر در دریا یک موضوع مشترک است که می‌توانیم در این زمینه تبادل اطلاعات بیشتری با یکدیگر داشته باشیم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به توافقات پیشین با کشور عمان در زمینه مقابله با موادمخدر، پیشنهاد برگزاری نشست‌های مشترک بین دو کشور را درخصوص مقابله با موادمخدر داد و افزود: می‌توانیم با طراحی کارگروه‌هایی، اقدامات اجرایی و عملیاتی را تسریع ببخشیم.

ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ستاد مبارزه با موادمخدر در جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: ریاست این ستاد با رئیس محترم جمهور است و ستاد کار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت را برعهده دارد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به وجود بیش از ۱۴۰۰ NPS (روان‌گردان جدید) از آمادگی مجدد برای تبادل اطلاعات و همکاری مشترک در امر مبارزه با موادمخدر با طرف عمانی خبر داد.