باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همزمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین بهره‌بردازی از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار و فاقد کتابخانه، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور، در میدان مشق، برگزار شد.

این ۳۴ کتابخانه عمومی سیار به ۲۴ استان کشور اختصاص دارند. ۶ استان یوشهر، چهارمحال و بختیاری، قم، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و لرستان، برای نخستین‌بار صاحب کتابخانه سیار شدند. با تخصیص کتابخانه سیار به این ۶ استان، همه استان‌های کشور دارای کتابخانه سیار شدند.

استان‌ها و شهر‌های مقصد ۳۴ کتابخانه عمومی سیار

کتابخانه عمومی سیار خلخال / استان اردبیل

کتابخانه عمومی سیار فریدونشهر / استان اصفهان

کتابخانه عمومی سیار آبدانان / استان ایلام

کتابخانه عمومی سیار مهاباد / استان آذربایجان‌غربی

کتابخانه عمومی سیار دشتستان / استان بوشهر

کتابخانه عمومی سیار تنگستان / استان بوشهر

کتابخانه عمومی سیار قدس / استان تهران

کتابخانه عمومی سیار ایران (ستاد مرکزی نهاد) / استان تهران

کتابخانه عمومی سیار لردگان / استان چهارمحال و بختیاری

کتابخانه عمومی سیار اردل / استان چهارمحال و بختیاری

کتابخانه عمومی سیار شهرکرد / استان چهارمحال و بختیاری

کتابخانه عمومی سیار بیرجند / استان خراسان جنوبی

کتابخانه عمومی سیار شیروان / استان خراسان شمالی

کتابخانه عمومی سیار آبادان / استان خوزستان

کتابخانه عمومی سیار اهواز / استان خوزستان

کتابخانه عمومی سیار زابل / استان سیستان و بلوچستان

کتابخانه عمومی سیار زاهدان / استان سیستان و بلوچستان

کتابخانه عمومی سیار گراش / استان فارس

کتابخانه عمومی سیار بوئین زهرا / استان قزوین

کتابخانه عمومی سیار جعفرآباد / استان قم

کتابخانه عمومی سیار مریوان / استان کردستان

کتابخانه عمومی سیار جیرفت / استان کرمان

کتابخانه عمومی سیار کرمانشاه / استان کرمانشاه

کتابخانه عمومی سیار بویراحمد / استان کهگیلویه و بویراحمد

کتابخانه عمومی سیار کهگیلویه / استان کهگیلویه و بویراحمد

کتابخانه عمومی سیار گچساران / استان کهگیلویه و بویراحمد

کتابخانه عمومی سیار گنبدکاووس / استان گلستان

کتابخانه عمومی سیار کلاله / استان گلستان

کتابخانه عمومی سیار لاهیجان / استان گیلان

کتابخانه عمومی سیار الیگودرز / استان لرستان

کتابخانه عمومی سیار چگنی / استان لرستان

کتابخانه عمومی سیار ساوه / استان مرکزی

کتابخانه عمومی سیار اردکان / استان یزد

کتابخانه عمومی سیار مهریز / استان یزد

در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن گرامیداشت هفته کتاب و یاد علامه طباطبایی (ره)، این هفته را به کسانی که در خدمت فرهنگ مکتوب هستند، تبریک گفت و بیان کرد: ۲۴ آبان امسال در کنفرانس بین‌المللی یونسکو به نام علامه طباطبایی (ره) به عنوان یکی از مشاهیر علمی جهان ثبت شده است. علامه صرفاً مولف و دانشمند نبود. ایشان توانست دانش‌های اسلامی را از نظری به نوآوری منتقل کند.

صالحی با یادآوری یادِ رهبرِ شهید انقلاب افزود: یکی از خسارت‌های وارده به فرهنگ مکتوب شهادت رهبر انقلاب بود. شخصیت ایشان به گونه‌ای بود که تعلق خاطر به کتاب و کتابخوانی داشت و دغدغه‌مند جدی این حوزه بود.

وی حضور رئیس جمهور در هفته کتاب را مصداق اهمیت به حوزه کتاب و کتابخوانی دانست و ادامه داد: آقای پزشکیان! با وجود مشغله‌های فراوان این حضور شما نشان از اهتمام و توجه شما به حوزه کتابخوانی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بخش دیگر صحبت خود را به ارائه نتایج نظرسنجی از کتابخوانان اختصاص داد و گفت: طبق آخرین نظرسنجی از افراد کتابخوان لازم است به سه نتایج اشاره کنم. طبق نتایج این نظرسنجی، بیش از ۵۷.۸ درصد افراد کتاب کاغذی را به سایر قالب‌ها ترجیح می‌دهند.

صالحی ادامه داد: از طرفی، ۱۲.۷ درصد کتاب الکترونیک، ۱۵.۲ درصد کتاب صوتی و ۱۴.۲ درصد هر سه قالب را ترجیح می‌دهند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که هنوز افراد کاغذ را به عنوان حلقه واصل فرهنگ مکتوب می‌دانند و کاغذ به عنوان کالای اساسی انتقال دانش و فرهنگ را به عهده دارد.

وی به مشکلات حوزه کاغذ اشاره کرد و گفت: دولت با وجود مشکلاتی که در تامین بودجه دارد، اما ۲۰ میلیون دلار به حوزه کاغذ و نشر اختصاص داده است. این یعنی نمی‌توان حوزه فرهنگ مکتوب و کاغذ را نادیده گرفت و باید به کاغذ به عنوان کالای اساسی نگاه کرد.

در ادامه آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد در آیین ویژه روز «کتاب، کتابخوانی و کتابدار» و بهره‌برداری از ۳۴ خودرو کتابخانه سیار، با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: روز کتاب، کتاب‌خوانی و کتابدار را با گرامیداشت یاد و نام رهبر شهید انقلاب آغاز می‌کنم؛ شخصیتی که به‌حق ایشان را کتاب‌خوان‌ترین رهبران جهان دانسته اند. انس عمیق و مستمر ایشان با کتاب، گستره مطالعاتشان در حوزه‌های گوناگونِ ادبیات، شعر، تاریخ و اندیشه و شناخت دقیقشان از آثار و نویسندگان، از وجوه برجسته شخصیت علمی و فرهنگی ایشان بود. برای ما در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، این نگاه حامل پیامی روشن و مسئولیتی ماندگار است: کتاب باید در متن زندگی جامعه حضور داشته باشد و کتاب‌خوانی باید به بخشی از زیست فرهنگی مردم تبدیل شود.

وی در ادامه گفت: سال گذشته، در همین مناسبت، درباره ظرفیت کتابخانه‌های عمومی برای خلق ارزش و بازدهی سرمایه‌گذاری فرهنگی صحبت کردم. بر اساس سنجش ارزش‌آفرینی کتابخانه‌های عمومی، سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند ارزشی اقتصادی و اجتماعی، فراتر از میزان سرمایه‌گذاری اولیه، ایجاد کند. امروز، پس از کمتر از بیست‌وسه ماه مسئولیت در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، می‌خواهم از مسیری صحبت کنم که با هدف تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌هایی واقعی و اثرگذار در جامعه دنبال شده است.

نظربلند افزود: جهت‌گیری اصلی، گذار از الگوی «کتابخانه‌محور» به الگوی «جامعه‌محور» بوده است. در این رویکرد، کتابخانه علاوه بر آنکه مکانی برای نگهداری و امانت کتاب است، نهادی اجتماعی و فرهنگی است که باید متناسب با نیازهای جامعه حرکت کند، فرصت دسترسی به کتاب و خدمات کتابخانه‌ای را گسترش دهد، زمینه تعامل و یادگیری را فراهم آورد و در زندگی فرهنگی و اجتماعی مردم حضوری مؤثر داشته باشد.

دبیرکل نهاد اظهار کرد: مبنای این تحول، توسعه عادلانه خدمات و توجه ویژه به مناطق کم‌برخوردار بوده است؛ چراکه دسترسی به کتاب، دانش و فرصت‌های یادگیری نباید تابع محل زندگی، وضعیت اقتصادی یا موقعیت اجتماعی افراد باشد. کتابخانه عمومی باید نهادی فراگیر و محله‌محور باشد که امکان بهره‌مندی از خدمات فرهنگی را برای همه فراهم می‌کند. یکی از جلوه‌های روشن این رویکرد، توسعه کتابخانه‌های عمومی سیار است. که امروز شاهد بهره‌برداری از بزرگترین شبکه کتاب رسانی کشور بودیم.

وی در ادامه گفت: در دی‌ماه ۱۴۰۳، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ۵۷ کتابخانه عمومی سیار در اختیار داشت. طی بیست‌ودو ماه گذشته، ۲۵ دستگاه به این ظرفیت افزوده شد و امروز با بهره‌برداری از ۳۴ کتابخانه سیار جدید، شمار این کتابخانه‌ها به ۱۱۶ دستگاه رسید؛ یعنی بیش از دو برابر شدن ظرفیت کتابخانه‌های سیار کشور و توسعه جمعیت تحت پوشش این خدمات از ۳ میلیون و ۴۵ هزار نفر به حدود ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر و بهره‌مندی همه استان‌های کشور از خدمات کتابخانه عمومی سیار. برای درک ابعاد این تحول، توجه شما را به روند توسعه شبکه خدمات کتابخانه‌ای کشور جلب می‌کنم. سال گذشته، در همین مناسبت، نهاد ۴۲۲۹ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در سراسر کشور داشت. این تعداد امروز به ۴۴۹۶ نقطه رسیده است و با استقرار کتابخانه‌های سیار جدید، شبکه خدمات کتابخانه‌ای کشور به ۴۷۷۵ نقطه خدمت گسترش خواهد یافت؛ رشدی حدود ۱۳ درصد نسبت به سال گذشته و ۲۲ درصد در دولت چهاردهم که در پرتو همراهی و حمایت دولت محقق شده است.

نظربلند با اشاره به اینکه در کنار توسعه دسترسی، به کیفیت فضاهای کتابخانه‌ای نیز توجه شده است، افزود: در بیست‌ودو ماه گذشته، ۷۰ کتابخانه جدید با زیربنایی بالغ بر ۲۵ هزار مترمربع به بهره‌برداری رسیده و ۶۳ کتابخانه با زیربنایی بالغ بر ۷۰ هزار مترمربع بازطراحی شده‌اند. البته تحول کتابخانه صرفاً به توسعه و بهسازی فضاها محدود نبوده است. هم‌زمان، تقویت منابع کتابخانه‌ای و گسترش فعالیت‌های ترویجی، آموزشی و محتوایی دنبال شده است تا کتابخانه‌ها به محیط‌هایی زنده برای ترویج خواندن، گفت‌وگو، یادگیری، خلاقیت و مشارکت اجتماعی تبدیل شوند. برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ادبی، نشست‌های کتاب‌خوانی، فعالیت‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان و برنامه‌های متناسب با گروه‌های مختلف مخاطب، بخشی از این رویکرد است.

دبیرکل نهاد تصریح کرد: آنچه در این بیست‌ودو ماه انجام شده، مجموعه‌ای از اقدامات پراکنده و مقطعی نبوده است. تلاش شده مبانی تحولی پایدار در مأموریت و کارکرد کتابخانه‌های عمومی پی‌ریزی شود؛ تحولی که در آن، کتابخانه از یک مکان ثابت به خدمتی فراگیر، از یک مرکز امانت کتاب به کانون یادگیری و مشارکت اجتماعی و از نهادی متکی بر مراجعه مخاطب به نهادی پاسخگو به نیازهای جامعه تبدیل شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با بیان اینکه تداوم و تعمیق این مسیر، به پشتیبانی و همراهی مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت نیاز دارد و در این زمینه، سه موضوع از اهمیت ویژه برخوردار است، ادامه داد: نخست، تأمین منابع مالی پایدار و متنوع برای نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، تا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت، توسعه زیرساخت‌ها و توزیع متوازن خدمات فراهم شود. دوم، بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت اجتماعی دستگاه‌های اجرایی و بنگاه‌های اقتصادی و هدایت بخشی از این ظرفیت به توسعه، تجهیز و بهسازی کتابخانه‌های عمومی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار. و سوم، تقویت حمایت‌های مادی و معنوی از کتابداران و نیروی انسانی نهاد؛ چراکه هیچ تحول پایداری بدون توجه به سرمایه انسانی آن محقق نخواهد شد. کتابداران، مهم‌ترین حلقه ارتباط کتابخانه با جامعه و پیشران اصلی تحقق این تحول هستند.

نظربلند همچنین گفت: همه ما باور داریم کتابخانه عمومی از مهم‌ترین نهادهایی است که می‌تواند پیوند نسل‌های امروز و آینده را با میراث فکری، تاریخی و تمدنی ایران و آموزه‌های فرهنگی و دینی حفظ و تقویت کند. جامعه‌ای که ریشه‌های تاریخی و تمدنی خود را می‌شناسد / از سرمایه فکری و فرهنگی خویش آگاه است / و از قدرت تحلیل و تشخیص برخوردار است، / در مواجهه با بحران‌ها و تهدیدها نیز ظرفیت بیشتری برای همبستگی، ایستادگی و بازسازی خواهد داشت. از این منظر، توسعه کتابخانه‌های عمومی صرفاً توسعه یک خدمت فرهنگی نیست؛ بلکه سرمایه‌گذاری برای تقویت بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی و ارتقای تاب‌آوری ملی است.

دبیرکل نهاد در پایان، با تأکید بر اینکه توسعه شبکه کتابخانه‌های سیار کشور و بهره‌برداری از ۳۴ خودروی جدید، حاصل تلاش مجموعه همکاران نهاد و کتابداران سراسر کشور و نیز حمایت دولت چهاردهم و وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، بیان کرد: تأمین و تخصیص هزینه خرید خودروها با همراهی سازمان برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه کمیسیون‌ برنامه و بودجه و کمیسیون فرهنگی، و تأمین کتاب‌ها نیز با حمایت بنیاد برکت انجام شده است. از همه این مجموعه‌ها و همراهی‌های ارزشمند صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم این همت جمعی مبارک ایران عزیز و مردم شریف، نجیب و سرافرازش باشد.

معرفی برگزیدگان و شایستگان تقدیر

در ادامه برگزیدگان و شایستگان تقدیر دومین دوره رویداد ملی «هم‌خوان؛ جایزه کتابخانه عمومی ایران» معرفی و تجلیل شدند.

جایزه ملی خدمات برون‌کتابخانه‌ای / کتابخانه عمومی قائم (عج) / فردوس، استان خراسان جنوبی

جایزه ملی کتابخانه عمومی دوستدار خانواده / کتابخانه عمومی فرهنگیان / همدان، استان همدان

جایزه ملی آموزش کاربران در کتابخانه عمومی / کتابخانه عمومی شهدای شاهدیه / یزد، استان یزد

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای سالمندان / کتابخانه عمومی امام علی (ع) / آذرشهر، استان آذربایجان‌شرقی

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای نوجوانان / کتابخانه عمومی شهید محمد اسلامی / شیراز، استان فارس

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای کودکان / پیشخان کودک و نوجوان شهروند / فسا، استان فارس

جایزه ملی نوآوری در کتابخانه‌های عمومی / کتابخانه عمومی شهید ملا محمد ذبیحی / سروآباد، استان کردستان

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص / کتابخانه عمومی مرکزی تبریز / استان آذربایجان‌شرقی

جایزه ملی خدمات کتابخانه عمومی برای گروه‌های خاص / کتابخانه عمومی شهدای قزوین / استان قزوین

جایزه ملی ویژه کتابخانه ارزش‌آفرین / کتابخانه عمومی مرکزی خرم‌آباد / استان لرستان

جایزه ملی ترویج کتابخانه عمومی (گروه‌های مردمی و جهادی فعال در امر ترویج خواندن) / مؤسسه فرهنگی هنری جادوی رنگین‌کمان / تهران، استان تهران

جایزه ملی ترویج خواندن (فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها) / زهرا کوهکن / زاهدان، استان سیستان و بلوچستان

جایزه ملی ترویج کتابخانه عمومی (خبرنگار فعال در معرفی کتابخانه‌های عمومی) / هانیه علی‌نژاد / تهران، استان تهران

جایزه ملی ترویج کتابخانه عمومی (رسانه فعال در معرفی کتابخانه‌های عمومی) / رسانه ارمغان / بجنورد، استان خراسان شمالی

جایزه ملی حامیان کتابخانه عمومی / مرتضی کرباسی / استان خراسان رضوی

جایزه ملی کتابخوان شهید / خانواده شهیدان زینب و زهرا بهرامی / میناب، استان هرمزگان

جایزه ملی خانواده کتابخوان / خانواده سجاد میرزاپور اربه‌لنگه / قم، استان قم

دوستدار همیشگی کتابخانه‌های عمومی / کاظم قلم‌چی / تهران، استان تهران

استاندار دوستدار کتابخانه‌های عمومی / مهدی زندیه‌وکیلی / اراک، استان مرکزی

شهردار دوستدار کتابخانه‌های عمومی / محمدحسن اسدی / شیراز، استان فارس