بازیکن جوان تیم فوتبال پرسپولیس از این باشگاه برای تمدید قرارداد رقم بالایی را درخواست کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اینکه امیر حسین محمودی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس با مصاحبه علیه باشگاه موجبات محرومیت و تنبیه خود را فراهم کرد باشگاه پرسپولیس نیز در اقدامی عجیب آگهی فروش این بازیکن را منتشر کرد و این در حالی است که سرمربی تیم از این ماجرا بی اطلاع بود.

پس از آن جلسه‌ای با حضور این بازیکن و مسئولان باشگاه برگزار شد و پرسپولیس رقم پیشنهادی برای افزایش قرارداد این بازیکن را تا ۴۰ میلیارد تومان بالا برد، اما گفته می‌شود امیر حسین محمودی با این رقم مخالفت کرده است و خواهان حدود ۳۰ میلیارر بیشتر از پیشنهاد پرسپولیس است.

به نظر می‌رسد باشگاه پرسپولیس در نهایت با رقم ۶۰ میلیارد تومانی با این بازیکن به توافق ۴ ساله برسد.به احتمال زیاد جلسه بعدی این بازیکن با باشگاه تکلیف این موضوع را روشن خواهد کرد.

برچسب ها: باشگاه پرسپولیس ، تیم فوتبال پرسپولیس
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