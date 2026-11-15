باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - منابع آگاه اعلام کرده‌اند شرکت قطری «یو‌سی‌سی اویل‌اند گاز» (UCC Oil and Gas) مذاکراتی را برای کسب حقوق بهره‌برداری از این دو میدان خشکی آغاز کرده است؛ میدان‌هایی که در شرق ونزوئلا واقع شده‌اند و به دلیل برخورداری از ذخایر نفت خام سبک و متوسط باکیفیت، از منابع مهم نفتی این کشور به شمار می‌روند.

این ذخایر در مقایسه با نفت سنگین منطقه کمربند اورینوکو از کیفیت بالاتری برخوردارند و می‌توانند ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه تولید نفت ونزوئلا فراهم کنند.

در حال حاضر، بهره‌برداری از این میدان‌ها بر عهده شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) است. این شرکت با هدف احیا و نوسازی زیرساخت‌های فرسوده صنعت نفت و گاز، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. بلومبرگ حجم ذخایر نفتی میدان‌های شمال ایالت موناگاس را چندین میلیارد بشکه برآورد کرده، اما تأکید دارد که بازسازی چاه‌ها و زیرساخت‌های موجود به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی نیاز خواهد داشت.

شرکت یو‌سی‌سی اویل‌اند گاز از زیرمجموعه‌های شرکت «انرژی قطر» است و در چارچوب برنامه‌ای گسترده، توسعه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ونزوئلا را دنبال می‌کند. این برنامه، علاوه بر پروژه‌های خشکی، طرح‌های نفتی فراساحلی را نیز دربرمی‌گیرد.

این مذاکرات بخشی از راهبرد گسترده‌تر شرکت قطری برای گسترش حضور بین‌المللی و ایجاد سبدی متنوع از سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه اکتشاف و تولید نفت و گاز ارزیابی می‌شود.

منبع: روسیا الیوم