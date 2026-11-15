باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت اعلام کرد: پیش از ظهر امروز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه) تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی حاکی از آتش سوزی در پارکینگ یک باب منزل مسکونی دوبلکس بود که از نزدیکترین ایستگاه آتش نشانی ۲ خودروی عملیاتی به همراه ۷ آتش نشان و افسر ارشد به محل حادثه واقع در باقرالعلوم حمیدیان رشت اعزام شدند.

در اعلام اولیه فرمانده تیم اعزامی، شعله‌های آتش از پارکینگ مملو از تجهیزات و رادیات خودرویی مشاهده می‌شد که سریعا نسبت به مهار و پیشگیری از گسترش آن اقدام شد.

این حادثه که علت آن در دست بررسی است، خوشبختانه آسیب جانی نداشت.

تیم آتش نشانان پس از مهار آتش و ایمن سازی محل حادثه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.