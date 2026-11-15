باشگاه خبرنگاران جوان - ادامه بررسی جزئیات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان مجلس در این جلسه علنی وبیناری و در ادامه بررسی جزییات طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، با پیشنهاد الحاقی میثم ظهوریان نماینده مشهد برای الحاق به ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.

طبق این مصوبه، هرگونه تعامل، همکاری، مشارکت و ارائه خدمات فنی، تبادل مالی و تجاری یا تولید و پذیرش تبلیغات کالا و خدمات برای شبکه‌ها و رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان وابسته به کارگزار بیگانه در صورتی که مصداق مجازات شدیدتری نباشد، موجب شش ماه تا ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و جزای نقدی درجه سه خواهد بود.

منبع: مجلس