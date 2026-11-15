باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به اصلاح تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد.

نمایندگان در این جلسه با اصلاح تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

در تبصره اصلاحی ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است؛ ایام کاری دستگاه‌های اجرایی شش روز در هفته است، دولت مجاز است ایام کاری تمامی دستگاه‌های اجرایی به استثنای واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحد خدمات رسانی از قبیل بانک ها، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی درمانی و اماکن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاه ها، شرایط محیط کار، میزان بهره وری در سطوح ملی استانی و صرفه جویی در انرژی بدون تقلیل ساعات کاری در ۵ روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم کند.

فهرست کامل بخش عملیاتی واحد‌های خدمات رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف ۳ ماه است تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

منبع: مجلس