باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نیرو‌های اسرائیلی در جریان یورش جدید به اردوگاه آوارگان بلاطه در شهر نابلس در کرانه باختری، چهار فلسطینی را مورد حمله قرار دادند.

جمعیت هلال احمر فلسطین اعلام کرد چهار مجروح این حمله را مداوا و برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان منتقل کرده است. همچنین دو برادر در جریان این یورش بازداشت شدند.

خبرگزاری رسمی وفا نیز به نقل از ساکنان و منابع امنیتی گزارش داد شهرک‌نشینان اسرائیلی به یک خانه در شهرک بیتا، در جنوب نابلس یورش برده و به دو خودرو خسارت وارد کرده‌اند.

منبع: الجزیره