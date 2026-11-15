باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هشدار گروه هکری «جبهه پشتیبانی سایبری» به صنایع رژیم صهیونیستی + فیلم

گروه هکری «جبهه پشتیبانی سایبری» به صنایع رژیم صهیونیستی هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - گروه هکری «جبهه پشتیبانی سایبری» با انتشار ویدئویی، به آتش‌سوزی‌ها و انفجارهای اخیر در صنایع رژیم صهیونیستی اشاره کرد و مدعی شد این حوادث بی‌دلیل نیستند.

 

مطالب مرتبط
هشدار گروه هکری «جبهه پشتیبانی سایبری» به صنایع رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

نفوذ بی‌سابقه هکر‌های «حنظله» اسرائیلی‌ها را شوکه کرد + فیلم

هشدار گروه هکری «جبهه پشتیبانی سایبری» به صنایع رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

شماره تلفن یک ایرانی در مخاطبان نخست وزیر سابق اسرائیل + فیلم

هشدار گروه هکری «جبهه پشتیبانی سایبری» به صنایع رژیم صهیونیستی + فیلم
young journalists club

نفوذ به قلب رژیم صهیونیستی؛ اطلاعات فوق محرمانه مقامات ارشد لو رفت! + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
سیلاب ناگهانی در مکه؛ بارش شدید باران در منطقه الجرانه + فیلم
۶۲۷

سیلاب ناگهانی در مکه؛ بارش شدید باران در منطقه الجرانه + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۵
شهروندان زیرزمینی تونس؛ خانه‌هایی که در دل زمین پنهان شده‌اند + فیلم
۵۹۶

شهروندان زیرزمینی تونس؛ خانه‌هایی که در دل زمین پنهان شده‌اند + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۵
گزارش شبکه اردنی از شهر موشکی جدید سپاه؛  تهران هنوز همه برگ‌های خود را رو نکرده + فیلم
۵۵۲

گزارش شبکه اردنی از شهر موشکی جدید سپاه؛  تهران هنوز همه برگ‌های خود را رو نکرده + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۵
یادبود شهید طهرانی‌مقدم در بیست‌وپنجمین قرار مردم مبعوث رشت + فیلم
۵۲۴

یادبود شهید طهرانی‌مقدم در بیست‌وپنجمین قرار مردم مبعوث رشت + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۵
واکنش فرزند شهید لاریجانی به مستند «رئیس سازمان» + فیلم
۴۸۰

واکنش فرزند شهید لاریجانی به مستند «رئیس سازمان» + فیلم

۲۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha