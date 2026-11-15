هشدار گروه هکری «جبهه پشتیبانی سایبری» به صنایع رژیم صهیونیستی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u06a9\u0631\u06cc \u00ab\u062c\u0628\u0647\u0647 \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0627\u06cc\u0628\u0631\u06cc\u00bb \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc\u06cc\u060c \u0628\u0647 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0633\u0648\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062f\u0631 \u0635\u0646\u0627\u06cc\u0639 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f \u0648 \u0645\u062f\u0639\u06cc \u0634\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u0628\u06cc\u200c\u062f\u0644\u06cc\u0644 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f.\n\u00a0\n