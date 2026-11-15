رئیس شورای عالی استان‌ها در واکنش به اظهارات معاون رئیس‌جمهور درباره مدیریت مصرف سوخت گفت: به جای محدود کردن مردم، باید با قاچاق سوخت مقابله و ناوگان حمل‌ونقل عمومی را نوسازی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اظهارات اخیر معاون رئیس‌جمهور درباره مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: این اظهارات با واکنش و گلایه‌مندی بسیاری از اعضای شورا‌های اسلامی شهر‌های کشور همراه شده است و ضروری است مسئولان در بیان مطالب مرتبط با زندگی مردم، سنجیده‌تر عمل کنند.

وی با بیان اینکه مردم شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص کشور را به‌خوبی درک می‌کنند، افزود: شهروندان در مقاطع مختلف، از جمله در جریان جنگ رمضان، با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده در توزیع بنزین، همراهی و مسئولیت‌پذیری خود را نشان دادند و بدون ایجاد تنش، شرایط را پذیرفتند.

حاجی‌بگلو تأکید کرد: مردم خودشان می‌دانند در شرایط جنگ اقتصادی چگونه برنامه‌ریزی و رفتار کنند، اما اظهارات و تصمیمات مسئولان نباید به‌گونه‌ای باشد که این تصور ایجاد شود شهروندان باید از برنامه‌های عادی زندگی خود، از جمله سفر، صرف‌نظر کنند.

ضرورت مقابله با قاچاق سوخت پیش از مطالبه کاهش مصرف از مردم

رئیس شورای عالی استان‌ها با انتقاد از نبود اقدامات ملموس در حوزه ساماندهی سوخت تصریح کرد: موضوع قاچاق سوخت مسئله‌ای روشن و شناخته‌شده است و اگر اراده و توان مدیریتی وجود دارد، ابتدا باید با این پدیده مقابله و از هدررفت منابع ملی جلوگیری شود؛ نمی‌توان بدون اصلاح ساختار‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، تمام بار مدیریت مصرف را بر دوش مردم گذاشت.

وی با بیان اینکه مطالبه کاهش مصرف سوخت باید با فراهم کردن امکانات و استاندارد‌های لازم همراه باشد، گفت: مردم باید به خودرو‌های باکیفیت، کم‌مصرف و متناسب با توان اقتصادی خود دسترسی داشته باشند و ناوگان حمل‌ونقل عمومی کارآمد و زیرساخت‌های شهری و جاده‌ای نیز از استاندارد‌های لازم برخوردار باشند.

حاجی‌بگلو اظهارات معاون رئیس‌جمهور در چنین شرایط حساسی را مغایر با ضرورت حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید در گفتار و رفتار خود مراقبت کنند و از بیان مطالبی که می‌تواند به وحدت و انسجام ملی آسیب بزند، بپرهیزند.

پیشنهاد واگذاری اختیارات واردات ناوگان حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌ها

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به ظرفیت شهرداری‌های کشور برای کاهش مصرف سوخت اظهار کرد: شهرداری‌ها در حوزه حمل‌ونقل عمومی ظرفیت قابل‌توجهی دارند و حدود ۲۵۰ هزار دستگاه تاکسی و هزاران دستگاه اتوبوس در این بخش فعال هستند.

وی افزود: اگر دولت به دنبال کاهش مصرف سوخت است، می‌تواند با واگذاری اختیارات لازم به شهرداری‌ها برای واردات اتوبوس و تاکسی، تخصیص ارز مورد نیاز، کاهش حقوق و عوارض گمرکی و تسهیل فرآیند‌های اجرایی، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را فراهم کند.

حاجی‌بگلو تأکید کرد: پس از اجرای این اقدامات می‌توان آثار واقعی آن را در کاهش مصرف سوخت و بهبود کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی ارزیابی کرد.

برچسب ها: شورای عالی استانها ، بنزین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
گفتند سفر را مدیریت کنید
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
H
۱۴:۱۷ ۲۴ آبان ۱۴۰۵
خداااا پدرتوبیامرزه حرف حق💞💞💞
۰
۱
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