باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان با همکاری مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، فهرست دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور برای سال میلادی ۲۰۲۷ را تهیه و منتشر کرد.

این فهرست با هدف اعتبارسنجی دانشگاه‌های خارج از کشور و کمک به متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های بین‌المللی برای آگاهی از وضعیت اعتبار مؤسسات آموزش عالی مقصد تهیه شده است.

بر اساس اعلام اداره کل امور دانش‌آموختگان، در فرایند بررسی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های خارجی، در مجموع ۱۶۱۲ دانشگاه ارزیابی و در سه گروه قرار گرفته‌اند. از این تعداد، ۵۱۷ دانشگاه در گروه الف (ممتاز)، ۵۱۴ دانشگاه در گروه ب (خوب) و ۵۸۱ دانشگاه در گروه ج (متوسط) طبقه‌بندی شده‌اند.

محدودیت ارزشیابی مدارک دکتری دانشگاه‌های گروه متوسط

یکی از نکات مهم این فهرست به ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی مقطع دکتری مربوط می‌شود. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، مدارک دکتری متقاضیانی که از اول تیرماه ۱۳۹۸ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۹) به بعد تحصیل خود را در دانشگاه‌های خارج از کشور آغاز کرده‌اند، صرفاً در صورت تحصیل در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابلیت ارزشیابی خواهد داشت و مدارک این افراد مطابق ضوابط مربوط بررسی می‌شود.

دانشگاه‌های ترکیه هنوز در فهرست نهایی قرار نگرفته‌اند

همچنین بر اساس اعلام اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان، بررسی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های کشور ترکیه هنوز نهایی نشده و فهرست مربوط به این دانشگاه‌ها پس از تکمیل فرایند ارزیابی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین فهرست منتشرشده صرفا دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی مشمول وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در بر می‌گیرد و شامل حوزه‌های خارج از حیطه مسئولیت این وزارتخانه نمی‌شود.