بر اساس فهرست دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور برای سال ۲۰۲۷ سازمان امور دانشجویان،‌ تعداد ۱۶۱۲ دانشگاه در سه گروه ممتاز، خوب و متوسط قرار گرفته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان با همکاری مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، فهرست دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور برای سال میلادی ۲۰۲۷ را تهیه و منتشر کرد.

این فهرست با هدف اعتبارسنجی دانشگاه‌های خارج از کشور و کمک به متقاضیان ادامه تحصیل در دانشگاه‌های بین‌المللی برای آگاهی از وضعیت اعتبار مؤسسات آموزش عالی مقصد تهیه شده است.

بر اساس اعلام اداره کل امور دانش‌آموختگان، در فرایند بررسی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های خارجی، در مجموع ۱۶۱۲ دانشگاه ارزیابی و در سه گروه قرار گرفته‌اند. از این تعداد، ۵۱۷ دانشگاه در گروه الف (ممتاز)، ۵۱۴ دانشگاه در گروه ب (خوب) و ۵۸۱ دانشگاه در گروه ج (متوسط) طبقه‌بندی شده‌اند.

محدودیت ارزشیابی مدارک دکتری دانشگاه‌های گروه متوسط

یکی از نکات مهم این فهرست به ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی مقطع دکتری مربوط می‌شود. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، مدارک دکتری متقاضیانی که از اول تیرماه ۱۳۹۸ (۲۲ ژوئن ۲۰۱۹) به بعد تحصیل خود را در دانشگاه‌های خارج از کشور آغاز کرده‌اند، صرفاً در صورت تحصیل در دانشگاه‌های گروه الف (ممتاز) و گروه ب (خوب) قابلیت ارزشیابی خواهد داشت و مدارک این افراد مطابق ضوابط مربوط بررسی می‌شود.

دانشگاه‌های ترکیه هنوز در فهرست نهایی قرار نگرفته‌اند

همچنین بر اساس اعلام اداره کل امور دانش‌آموختگان سازمان امور دانشجویان، بررسی و اعتبارسنجی دانشگاه‌های کشور ترکیه هنوز نهایی نشده و فهرست مربوط به این دانشگاه‌ها پس از تکمیل فرایند ارزیابی، متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

همچنین فهرست منتشرشده صرفا دانشگاه‌ها و رشته‌های تحصیلی مشمول وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در بر می‌گیرد و شامل حوزه‌های خارج از حیطه مسئولیت این وزارتخانه نمی‌شود.

برچسب ها: دانشگاه خارجی ، فهرست دانشگاه ها
خبرهای مرتبط
رتبه‌بندی و اعتبارسنجی بیش از ۲ هزار دانشگاه خارجی انجام شد
دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارت بهداشت معرفی شدند
فهرست جدید دانشگاه‌های خارجی مورد تایید وزارت علوم اعلام شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعطیلی مدارس آخرین راهکار مواجهه با آلودگی هواست/ ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز
فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید اعلام شد
کتاب‌های درسی چاپ شده‌اند/ چرا برخی دانش‌آموزان هنوز کتاب ندارند؟
۷۰ نوع بیماری از طریق خون بند ناف درمان می‌شود
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته/ نصب ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام مدارس
از مهندسی مواد تا آینده‌ای سبز، پیوند متالورژی، انرژی و محیط زیست
ابتلای ۱۴٫۲ درصد از جمعیت بالای ۲۵ ساله به دیابت
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است
۳۰ درصد مدارس پایتخت نیازمند بازسازی و نوسازی هستند
هنرستان‌سازی گامی ماندگار برای تربیت نیروی انسانی آینده است
آخرین اخبار
ثبت جهانی روستاهای ایران در مسیر توسعه گردشگری دانش‌بنیان + فیلم
افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته/ نصب ۱۶ مگاوات نیروگاه خورشیدی در پشت‌بام مدارس
از مهارت تا درآمد؛ سامانه دانش‌بنیان برای راه‌اندازی کسب‌وکار آموزشی + فیلم
اعزام ۲۵۰ هزار دانش‌آموز به مناطق عملیاتی
تیم‌های ارزیاب اورژانس به لواسان رفتند؛ زلزله مصدومی نداشت
فهرست دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید اعلام شد
۵۰ درصد جمعیت کشور اضافه وزن دارند
۷۰ نوع بیماری از طریق خون بند ناف درمان می‌شود
تعطیلی مدارس آخرین راهکار مواجهه با آلودگی هواست/ ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز
ابتلای ۱۴٫۲ درصد از جمعیت بالای ۲۵ ساله به دیابت
هنرستان‌سازی گامی ماندگار برای تربیت نیروی انسانی آینده است
۳۰ درصد مدارس پایتخت نیازمند بازسازی و نوسازی هستند
کتاب‌های درسی چاپ شده‌اند/ چرا برخی دانش‌آموزان هنوز کتاب ندارند؟
مصرف آنتی‌بیوتیک در ایران ۲.۵ برابر میانگین جهانی است
از مهندسی مواد تا آینده‌ای سبز، پیوند متالورژی، انرژی و محیط زیست
تأمین ۱۱۰ پمپ انسولین مخصوص کودکان مبتلا به دیابت
ضرورت مصرف مایعات و سبزیجات تازه در هنگام آلودگی هوا
انفجار هسته‌ای در فضا می‌تواند ۹۹ درصد ماهواره‌ها را از کار بیندازد
یک مکمل غذایی رایج برای کاهش فشار خون در عرض ۳ ماه
آنر با یک گوشی هوشمند جدید سامسونگ را به چالش کشید