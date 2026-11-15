باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - نبییونی، مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان فعال در حوزه آموزش، در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ظرفیت فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در تحول صنعت آموزش گفت: امروزه با بهره‌گیری از فناوری‌های آموزشی و ابزار‌های هوش مصنوعی می‌توان کیفیت محتوای آموزشی و شیوه انتقال دانش را ارتقا داد و به صاحبان دوره‌های آموزشی کمک کرد تا خدمات خود را اثربخش‌تر ارائه دهند و فروش بیشتری داشته باشند.

وی با بیان اینکه هدف این مجموعه تبدیل دانش و مهارت افراد به کسب‌وکار‌های آموزشی مستقل است، اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که هر ایرانی دارای دانش و مهارت، بتواند در کمتر از پنج دقیقه و با چند کلیک، فعالیت آموزشی خود را به یک کسب‌وکار تبدیل کند و در ادامه نیز برای درآمدزایی، توسعه بازار و رشد کسب‌وکار شخصی خود از حمایت‌های فناورانه برخوردار شود.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: معتقدیم آموزش نباید محدود به افراد دارای مدارک دانشگاهی یا مؤسسات بزرگ باشد؛ یک خیاط، نقاش، آشپز یا معلم نیز می‌تواند دانش و تجربه خود را به محتوای آموزشی تبدیل کند، مخاطب جذب کند و از مهارت خود درآمد داشته باشد. هدف ما فراهم کردن بستری است که افراد بتوانند دانش خود را به شیوه‌ای حرفه‌ای آموزش دهند و از آن کسب درآمد کنند.

نبییونی با اشاره به محدود بودن نگاه بسیاری از فعالان آموزشی در کشور به فروش از طریق شبکه‌های اجتماعی تصریح کرد: در حالی که چنین بستر‌هایی ممکن است با اختلال یا قطعی اینترنت از دسترس خارج شوند، صاحبان محتوا کنترل و شناخت کافی از مخاطبان و نحوه مصرف محتوای خود ندارند و حتی ممکن است محتوای آموزشی آنها بدون اطلاعشان بازنشر یا سرقت شود.

وی افزود: ما به صاحبان محتوای آموزشی پیشنهاد می‌کنیم به جای تمرکز صرف بر جذب ۱۰ هزار دنبال‌کننده، جامعه‌ای کوچک‌تر، اما هدفمند از مخاطبان واقعی و خریداران محتوای خود ایجاد کنند؛ برای مثال، داشتن ۲۰ مخاطب وفادار که به‌صورت تخصصی از آموزش‌های یک مدرس استفاده می‌کنند، می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک کسب‌وکار پایدار را فراهم کند.

وی با تأکید بر اهمیت استقلال صاحبان کسب‌وکار‌های آموزشی خاطرنشان کرد: در این سامانه، هر فرد می‌تواند فضای اختصاصی خود را با دامنه و هویت شخصی داشته باشد و به جای فعالیت در بستری که مالکیت و مدیریت آن در اختیار دیگران است، کسب‌وکار آموزشی خود را مدیریت کند، مخاطبانش را بشناسد و فروش مستقیم داشته باشد.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان درباره مزیت فناورانه این محصول نیز گفت: مزیت اصلی مجموعه ما این است که صرفاً یک سامانه خارجی را فارسی‌سازی نکرده‌ایم، بلکه از دوران دانشگاه، زیرساخت و کدنویسی محصول را از ابتدا و به‌صورت بومی توسعه داده‌ایم. همین رویکرد فناورانه و کیفیت زیرساخت موجب شد مجموعه در مسیر دانش‌بنیان شدن قرار بگیرد.

نبییونی در پایان با اشاره به قابلیت‌های فنی این سامانه گفت: تلاش کرده‌ایم بستری با پایداری بالا، پاسخ‌گویی سریع و زیرساخت مستقل ایجاد کنیم تا صاحبان کسب‌وکار‌های آموزشی علاوه بر دسترسی به ابزار‌های لازم برای ارائه و فروش محتوا، در مسیر توسعه و رشد فعالیت حرفه‌ای خود نیز پشتیبانی شوند. باور ما این است که با توسعه چنین زیرساخت‌هایی، آموزش از انحصار مجموعه‌های بزرگ خارج می‌شود و هر فرد می‌تواند دانش و مهارت خود را به یک فرصت اقتصادی تبدیل کند.