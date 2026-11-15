بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر با هدف تعاملات فرهنگی میان فارسی‌زبانان و پویایی شعر فارسی، فراخوان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل خانه کتاب و ادبیات ایران، جشنواره بین‌المللی شعر فجر با هدف تعاملات فرهنگی میان فارسی‌زبانان و پویایی شعر فارسی، هم‌سخنی با استادان ادب فارسی، معرفی استعدادهای جوان و گسترش فضای همدلی با فارسی‌زبانان جهان از سال ۱۳۸۵ تاکنون میزبان کاروان شعر فارسی بوده و امسال نیز بیست ویکمین دوره آن برگزار می‌شود. 

بخش اصلی بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر آثار واجد شرایط را در سه بخش شعر بزرگسال (شامل شعر کلاسیک، شعر نو و شعر محاوره)،  شعر کودک و نوجوان و درباره شعر (شامل پژوهش‌های حوزه شعر) ارزیابی می‌کند. 

در بخش اصلی این جشنواره بین‌المللی، آثاری داوری می‌شود که برای نخستین‌بار در سال ۱۴۰۴ با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داخل کشور منتشر شده باشد. آثار ارسالی در این بخش باید تألیفی، به زبان فارسی و مجموعه شعر مستقل باشند؛ ازاین‌رو مجموعه‌های مشترک و گزیده‌های آثار داوری نخواهند شد. 

مهلت دریافت آثار تا ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است؛ برگزیدگان بیست ویکمین دوره جشنواره بین‌المللی شعر فجر در زمستان ۱۴۰۵ در آیین اختتامیه معرفی می‌شوند و علاوه بر جایزه نقدی، لوح یادبود و تندیس جشنواره را دریافت خواهند کرد.

ناشران، شاعران و پژوهشگران علاقه‌مند به شرکت در بخش اصلی جشنواره می‌توانند پس از تکمیل فرم ثبت‌نام در نشانی fajr.ketab.ir چهار نسخه از آثار خود را به همراه فرم تکمیل شده به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان شهید برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه‌نصیر، پلاک۲، سرای اهل قلم، طبقه چهارم، کدپستی۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱، دبیرخانه بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی شعر فجر ارسال کنند. همچنین شماره تلفن ۰۲۱-۹۱۰۰۶۳۶۳، داخلی ۲۳۴ و ۸۰۲، در ساعات ۹ تا ۱۵ پاسخگوی پرسش‌های ناشران، شاعران و پژوهشگران خواهد بود.

برچسب ها: جشنواره شعر فجر ، شعر فجر
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