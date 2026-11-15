باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - خبرگزاری «افه» اسپانیا روز یکشنبه به نقل از سرویس امداد دریایی این کشور گزارش داد که نزدیک به ۱۵۰۰ مهاجر روز شنبه وارد جزایر قناری اسپانیا شدند؛ رقمی که بالاترین آمار ورود مهاجران در یک روز از سال ۲۰۲۰ تاکنون به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، گارد ساحلی اسپانیا ۱۴۸۸ نفر را که با ۱۴ قایق در مسیر رسیدن به این مجمع‌الجزایر بودند، نجات داد. این رویداد در ادامه افزایش ورود مهاجران از کشور‌های غرب آفریقا به جزایر قناری از ماه اکتبر رخ داده است.

پیش از این، بالاترین آمار ثبت‌شده ورود مهاجران در یک روز به جزایر قناری مربوط به هفتم نوامبر ۲۰۲۰ بود که در آن روز ۱۴۶۱ نفر در آب‌های اطراف این جزایر نجات یافتند؛ موضوعی که سرویس‌های امداد دریایی روز یکشنبه اعلام کردند.

اگرچه شمار مهاجران ورودی به این جزایر از ابتدای سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است، افزایش چشمگیر ورود مهاجران در ماه گذشته فشار مضاعفی بر مراکز پذیرش و خدمات اضطراری در برخی جزایر قناری، به‌ویژه جزایر کوچک‌تر و کم‌جمعیت‌تر، وارد کرده است.

مقام‌های اسپانیایی اعلام کردند یکی از قایق‌هایی که روز شنبه نجات داده شد، ۲۴۰ سرنشین داشت که ۱۲ نفر از آنان زن و ۳۶ نفر کودک بودند. مهاجران نجات‌یافته به جزیره «ال هیرو» که یکی از کوچک‌ترین جزایر قناری است، منتقل شدند. بیشتر این افراد از کشور‌های سنگال، گامبیا و گینه کوناکری بودند.

بر اساس این گزارش، ۱۲ قایق به جزیره ال هیرو رسیدند و دو قایق دیگر نیز در جزایر گران‌کاناریا و تنریف پهلو گرفتند.

«آنخل ویکتور تورس»، وزیر سیاست سرزمینی اسپانیا، قرار است روز یکشنبه به جزیره ال هیرو سفر کند تا درباره افزایش ورود مهاجران با مقام‌های محلی گفت‌و‌گو کند.

مسیر اقیانوس اطلس از غرب آفریقا به جزایر قناری یکی از مرگبارترین مسیر‌های مهاجرتی جهان محسوب می‌شود. هزاران مهاجر هر سال با قایق‌های بیش از ظرفیت، سفر پرخطری را برای رسیدن به قلمرو اسپانیا آغاز می‌کنند؛ سفری که با وجود دریای متلاطم، جریان‌های شدید آب و مسافت طولانی انجام می‌شود.

معمولاً در ماه‌های پاییز، شمار مهاجرانی که از این مسیر عبور می‌کنند افزایش می‌یابد؛ زیرا شرایط دریا در این فصل عموماً آرام‌تر و برای عبور قایق‌ها مساعدتر است.

بر اساس آمار‌های دولتی اسپانیا، شمار مهاجرانی که از اول ژانویه تا ۳۱ اکتبر وارد جزایر قناری شده‌اند، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۵.۵ درصد کاهش داشته است.

منبع: رویترز